июня 24 2024

февраля 07 2024

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АБХАЗИИ СОСТАВИТ 250 МЛН РУБЛЕЙ

Новости Четверг, 25 сентября 2025 20:29
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АБХАЗИИ СОСТАВИТ 250 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 25 сентября 2025. Абхазия-Информ. По словам министра сельского хозяйства Беслана Джопуа работа над документом практически завершена. Объем финансирования увеличится на 100 млн рублей по сравнению с 2025 годом и составит 250 млн рублей.

Кроме того, Минсельхоз разрабатывает предложения по поддержке фермеров и предпринимателей, работающих в аграрной сфере. Первым шагом станет подготовка документа, определяющего круг получателей господдержки. В этом министерству помогут районные администрации.

В список также войдут предприниматели, получавшие помощь от Минсельхоза за последние четыре года.

Ранее президент Бадра Гунба поручил Минсельхозу до 10 ноября утвердить ведомственную целевую программу «Развитие сельского хозяйства на 2026 год» и представить предложения по поддержке фермерских хозяйств и сельских предпринимателей.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 25 сентября 2025 20:40

