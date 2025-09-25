СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ПРИВЕТСТВОВАЛ УЧАСТНИКОВ II АБХАЗСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ

Сухум. 25 сентября 2025. Абхазия-Информ . 80-летию со дня рождения первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба посвящается II Абхазская юридическая неделя, которая проходит в эти дни в Сухуме. В рамках этой недели проводится IV Международная научно-практическая конференция «Архитектура публичной власти: становление, развитие, перспективы».

С приветствием к участникам Юридической недели обратился спикер Парламента Лаша Ашуба:

«Уважаемые участники и гости II Абхазской юридической недели и IV Международной научно-практической конференции «Архитектура публичной власти: становление, развитие, перспективы»!

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия приветствует вас на этом знаменательном форуме.

Проведение II Абхазской юридической недели имеет особый, глубоко символичный характер – она посвящена выдающемуся государственному деятелю, Первому Президенту Республики Абхазия Владиславу Григорьевичу Ардзинба.

Под руководством Владислава Ардзинба были заложены основы абхазской государственности и современная правовая система Республики Абхазия. Обращение к истокам – наследию Владислава Григорьевича, сегодня актуально для решения задач дальнейшего укрепления конституционного строя и верховенства закона.

Символично, что в рамках юридической недели проходит и IV Международная научно-практическая конференция, связанная с вопросами архитектуры публичной власти. Эта тема – одна из центральных в деятельности Парламента Республики Абхазия. Построение эффективной, сбалансированной и отвечающей интересам народа системы власти является ключевой задачей.

Уверены, что содержательный обмен мнениями с участием ведущих учёных-юристов и юристов-практиков послужит выработке новых конструктивных решений для совершенствования государственного управления в Республике Абхазия.

Депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия заинтересованы в новаторских идеях, которые будут предложены в ходе вашей работы.

Благодарим организаторов за инициативу и высокий уровень подготовки мероприятия. Желаем всем участникам конференции и юридической недели плодотворных дискуссий.

Пусть ваш форум внесет весомый вклад в развитие юридической науки и практики в нашей республике».

Юридическую неделю проводит Конституционный суд Абхазии при поддержке Института экономики и права АНА.

Об этом сообщает Апсныпресс.