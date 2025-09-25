В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ ЛИКВИДИРУЮТ ПОСЛЕДСТВИЯ СТИХИИ

Сухум. 25 сентября 2025. Абхазия-Информ . Президент Бадра Гунба встретился с руководством Гулрыпшского района. Во встрече приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, руководитель Администрации президента Беслан Эшба, главы сел и руководители ведомств.

9 и 20 сентября 2025 года ливневые дожди нанесли району большой ущерб. Глава района Саид Харазия доложил президенту о мерах, предпринятых районной администрацией по устранению последствий стихии.

«При администрации Гулрыпшского района создана постоянно действующая комиссия по чрезвычайным ситуациям из пяти человек. Они совместно с руководством сёл и посёлков рассматривают обращения о возмещении ущерба, нанесённого стихией», – сообщил он.

По его словам, в результате дождей пострадали населённые пункты: Каштак в селе Мачара, Багмаран, Мархяул, Верхний Пшап, Агудзера, подтоплена республиканская трасса, нанесен значительный ущерб Военно-сухумской дороге и просёлочным дорогам практически во всех населённых пунктах района.

Река затопила домовладения, поля и приусадебные участки граждан, поломав заборы и ограждения. Повреждён водопровод в населённом пункте Каштак. В результате падения деревьев повреждены три автомобиля, один из которых не подлежит восстановлению.

Району нанесён серьёзный урон: повреждены два моста на Военно-сухумской дороге, один из которых находится в критическом состоянии и представляет опасность для передвижения граждан. В посёлке Агудзера сильные ливневые дожди привели к обрушению части дамбы на реке Парнаут, что создало угрозу эксплуатации автодороги из-за разрушения берегозащитных сооружений. Также существует риск подмыва железнодорожного моста.

Харазия отметил, что в настоящее время собственными силами и при помощи специальной техники, приобретённой за счёт пожертвований, во всех селах района ведутся масштабные восстановительные работы с участием неравнодушных граждан. Например, в посёлке Агудзера повреждены крыши 16 многоквартирных домов и уже ведутся работы по их восстановлению. 15 крыш уже восстановлено, а на одной продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

«Обращаю ваше внимание на особо тяжёлое положение в населённом пункте Каштак, разрушение моста на Военно-сухумской дороге, просёлочной дороги в селе Парнаут и дорожного полотна под железнодорожным мостом в селе Агудзера», – подчеркнул глава района.

Харазия отметил оперативную реакцию служб района, включая МЧС, благодаря которым полностью расчищены центральные дороги посёлков, возобновлено движение автотранспорта, а также восстановлены подача воды и электроснабжение.

Особую благодарность он выразил главам администраций и руководителям различных подразделений, которые в этот сложный момент находились рядом с жителями, в том числе представителям Управления капитального строительства, которые смогли своевременно и компетентно оценить масштаб проблем.

Кроме того, Харазия выразил благодарность главе Совета старейшин района.

Заместитель начальника Управления ЖКХ Гулрыпшского района Лери Тания сообщил, что был нанесён значительный ущерб множеству домов: пострадали крыши, а также инфраструктура села Багмаран, где размыло дороги и засорило дренажные трубы.

«Работы по восстановлению продолжаются и по сей день. На данный момент завершены работы по восстановлению кровель в 15 из 16 пострадавших домов, и ремонт последнего дома находится на стадии завершения. Кроме того, мы продолжаем работы в сёлах Багмаран и Мархяул. Нам предстоит отправиться в Пшап для наведения порядка. Важно очистить и привести территорию в порядок, чтобы жители не испытывали дискомфорта», – сказал он.

Глава села Мачара Денис Хаджимба доложил, что они делают все возможное для устранения последствий стихии. «Большой ущерб нанесен Военно-сухумской дороге, мы собственными силами не справимся с ремонтом. Район Каштака серьезно пострадал. Уже определен объем ущерба, нам необходима помощь», - сказал он.

Заместитель начальника Управления государственного пожарного надзора МЧС Абхазии Артур Ичмелян также доложил о текущей ситуации.

Житель села Багмаран Аслан Дгебия отметил, что приобретенная ранее техника помогла в ликвидации последствий стихии. «Сотрудники администрации делают все от них зависящее, чтобы помочь пострадавшим людям», – сказал он.

Президент Бадра Гунба, заслушав доклады участников совещания, отметил результативность действий администрации по ликвидации последствий ливней и пообещал оказывать поддержку, в том числе помочь техникой.

«Премьер-министру уже дано распоряжение оказывать дополнительную помощь в местах, где стихия нанесла большой урон», – сказал президент.

Об этом сообщает Апсныпресс.