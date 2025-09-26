 

В АБХАЗИИ ПРОХОДИТ МАРАФОН «ЗНАНИЕ.ПЕРВЫЕ»

Новости Пятница, 26 сентября 2025 13:50
В АБХАЗИИ ПРОХОДИТ МАРАФОН «ЗНАНИЕ.ПЕРВЫЕ»

Сухум. 26 сентября 2025. Абхазия-Информ. В последнее время мы наблюдаем, как все больше самых эффективных практик России приходит в Абхазию, обогащая местную образовательную среду и открывая новые горизонты для молодежи. Теперь Абхазия впервые стала полноценной площадкой для проведения марафона «Знание.Первые», что является логичным продолжением этого углубляющегося сотрудничества.

Значимо и то, что марафон впервые вышел за пределы Российской Федерации, и к одиннадцати российским регионам присоединилась именно Абхазия. Это не просто географическое расширение, а жест доверия и признания общих исторических и культурных корней.

Как отметил президент Гунба, выбор Сухума для проведения одной из площадок масштабного события символичен. Именно в стенах Сухумского физико-технического института трудились выдающиеся ученые, заложившие основы советской атомной науки. Их наследие – это часть нашей общей истории, мощный фундамент, на котором строятся современные образовательные проекты. Нынешний марафон, посвященный 80-летию атомной промышленности, по праву можно назвать совместным образовательным проектом Абхазии и России. Он служит мостом, соединяющим славное прошлое с перспективным будущим.

Это будущее, как неоднократно подчеркивалось, создается молодыми умами. Сегодня, когда знания и технологии в решающей степени определяют будущее стран, подобные инициативы бесценны.

Марафон открывает для юношей и девушек Абхазии уникальную возможность вживую пообщаться с первыми лицами крупнейших российских компаний, с общественными и государственными деятелями двух дружественных стран. Такой прямой диалог без преувеличения может стать поворотным моментом в жизни многих молодых людей, помочь им определиться с профессиональным путем и получить мотивацию.

Уже сегодня в республике реализуются практические шаги в этом направлении – в школах открываются атом-классы, где ребята получают углубленные знания, которые помогут им стать инженерами, учеными, создателями новой реальности.

Параллельно с сухумской площадкой делегация из тридцати молодых граждан Абхазии принимает участие в открытии марафона в Москве. Это еще одно подтверждение масштаба и значимости события.

Подобный опыт не просто полезен, он необходим для формирования нового поколения, которое, как верно заметил Бадра Гунба, является носителем энергии будущего. И это будущее, основанное на прочном фундаменте знаний и тесном союзе с Россией, выглядит все более определенным и уверенным.

