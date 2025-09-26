МИХАИЛ МИШУСТИН ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ДЕЛБА С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Сухум. 26 сентября 2025. Абхазия-Информ. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил премьер-министра Абхазии Владимира Делба с днём рождения.
В поздравлении говорится:
«Уважаемый Владимир Валерьевич, от имени Правительства Российской Федерации и от себя лично передаю Вам сердечное поздравление с днём рождения.
Под вашим руководством Правительство Абхазии предпринимает системные меры в целях развития национальной экономики и повышения благосостояния граждан Республики. Хотел бы выразить удовлетворение укреплением дружественных и союзнических российско-абхазских отношений.
Поступательно расширяется торгово-экономическое, инвестиционное и научно-техническое сотрудничество, воплощаются в жизнь крупные совместные проекты в различных областях.
Убеждён, что активная работа по правительственной линии будет способствовать дальнейшему наращиванию практической кооперации, продвижению перспективных программ инициатив. Это в полной мере отвечает долгосрочным интересам Российской Федерации и Республики Абхазия.
Желаю Вам, уважаемый Владимир Валерьевич, крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей ответственной деятельности».
