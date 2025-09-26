 

ПРЕЗИДЕНТ ВЫСТУПИЛ НА МАРАФОНЕ «ЗНАНИЕ. ПЕРВЫЕ»

Новости Пятница, 26 сентября 2025 14:22
ПРЕЗИДЕНТ ВЫСТУПИЛ НА МАРАФОНЕ «ЗНАНИЕ. ПЕРВЫЕ»

Сухум. 26 сентября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в просветительском марафоне «Знание. Первые», площадка которого впервые открылась в Абхазии

В своем выступлении президент сказал:

«Уважаемые гости, дорогие друзья!

Сегодня в Абхазии проходит важное событие — впервые наша страна принимает просветительский марафон «Знание. Первые».

То, что одна из площадок этого масштабного события проходит в Сухуме, символично. Ведь именно здесь, в Сухумском физико-техническом институте, трудились выдающиеся ученые, которые внесли большой вклад в развитие советской атомной науки. Это часть нашей общей истории.

Сегодняшний марафон, который посвящён 80-летию атомной промышленности, можно назвать совместным образовательным проектом Абхазии и России. Он открывает для нашей молодежи новые возможности. Мы живем во времена, когда знания и технологии решают будущее стран. И сегодня, как никогда, важно, чтобы молодые люди понимали: именно они — носители энергии будущего.

Уже сегодня в наших школах открываются атомклассы, где ребята получают знания, которые помогут им стать инженерами, учеными, создателями новой реальности.

Я искренне рад, что молодые граждане Абхазии получили возможность участвовать в марафоне, слушать лекции и общаться с выдающимися учеными, деятелями культуры и спорта, предпринимателями.

Сегодня делегация Абхазии из 30 человек принимает участие в марафоне «Знание. Первые», который открывается в Москве. Благодарю общество «Знание» за приглашение наших молодых соотечественников для участия в столь престижном образовательном форуме.

Хочу поблагодарить Общество «Знание» и Госкорпорацию «Росатом» за проведение марафона в Абхазии, который несомненно служит укреплению образовательных и культурных связей с Россией.

Желаю всем участникам интересных встреч, полезных знаний и новых открытий».

Проведение марафона в Абхазии, согласованное с Министерством Просвещения Республики, открывает новые возможности для интеграции абхазской молодёжи в международные образовательные проекты.

В этом году марафон посвящён 80-летию атомной промышленности России.

