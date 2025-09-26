ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКОМ СУББОТНИКЕ

Глава государства лично принял в нём участие, отметив важность этой акции в преддверии Великого праздника Победы. Президент и сотрудники его Администрации убирали территорию прибрежного парка.

Сухум. 26 сентября 2025. Абхазия-Информ . Сегодня в республике проводится общереспубликанский субботник. Мероприятие проводится по инициативе президента Бадры Гунба в преддверии празднования Дня Победы и Независимости.

«Субботник – это ещё одна возможность в канун Великого праздника Победы почувствовать единство, стремление сделать нашу страну ещё краше», – подчеркнул Бадра Гунба.

Инициатива президента была активно поддержана участниками «Команды Абхазии», а также главами всех районов и руководителями министерств и учреждений.

Глава государства выразил благодарность всем гражданам, которые вышли на субботник и приняли участие в мероприятии, проявив ответственность и любовь к своей Родине.