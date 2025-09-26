 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКОМ СУББОТНИКЕ

Новости Пятница, 26 сентября 2025 14:25
Сухум. 26 сентября 2025. Абхазия-Информ. Сегодня в республике проводится общереспубликанский субботник. Мероприятие проводится по инициативе президента Бадры Гунба в преддверии празднования Дня Победы и Независимости.

Глава государства лично принял в нём участие, отметив важность этой акции в преддверии Великого праздника Победы. Президент и сотрудники его Администрации убирали территорию прибрежного парка.

«Субботник – это ещё одна возможность в канун Великого праздника Победы почувствовать единство, стремление сделать нашу страну ещё краше», – подчеркнул Бадра Гунба.

Инициатива президента была активно поддержана  участниками «Команды Абхазии», а также главами всех районов и руководителями министерств и учреждений.

Глава государства выразил благодарность всем гражданам, которые вышли на субботник и приняли участие в мероприятии, проявив ответственность и любовь к своей Родине.

