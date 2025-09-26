В МОСКВЕ ПРОЙДУТ ГАСТРОЛИ РУСДРАМА
Сухум. 26 сентября 2025. Абхазия-Информ. Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера представляет один из лучших своих спектаклей «Отцы и дети».
26 сентября и 17 октября – в Сухуме,
2 декабря – в Москве.
Большие гастроли театра им. Фазиля Искандера пройдут в Москве с 1 по 4 декабря.
Малый театр (Большая Ордынка):
1 декабря – «Пастух Махаз»,
2 декабря – «Отцы и дети»,
3 декабря – «Сто лет одиночества».
Центр «На Страстном»:
4 декабря, 19:00 – «Последний из ушедших»,
4 декабря, 21:00 – «Земляника»
Билеты на спектакли по ссылкам в шапке профиля @rusdram_apsny.