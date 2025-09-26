В МОСКВЕ ПРОЙДУТ ГАСТРОЛИ РУСДРАМА

26 сентября и 17 октября – в Сухуме,

Сухум. 26 сентября 2025. Абхазия-Информ . Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера представляет один из лучших своих спектаклей «Отцы и дети».

Большие гастроли театра им. Фазиля Искандера пройдут в Москве с 1 по 4 декабря.

Малый театр (Большая Ордынка):

1 декабря – «Пастух Махаз»,

2 декабря – «Отцы и дети»,

3 декабря – «Сто лет одиночества».

Центр «На Страстном»:

4 декабря, 19:00 – «Последний из ушедших»,

4 декабря, 21:00 – «Земляника»

Билеты на спектакли по ссылкам в шапке профиля @rusdram_apsny.