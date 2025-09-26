ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО РАСЧИСТКЕ И УГЛУБЛЕНИЮ РУСЛА РЕКИ АДЗЯПШ

Уважаемые граждане!

В очередной раз обращаемся к вам с просьбой бережно относиться к нашим природным ресурсам, не выбрасывать бытовой и строительный мусор в реки и водоемы», – сказал замглавы Администрации столицы Сухум Константин Тарба.