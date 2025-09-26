 

ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО РАСЧИСТКЕ И УГЛУБЛЕНИЮ РУСЛА РЕКИ АДЗЯПШ

Новости Пятница, 26 сентября 2025 14:35
ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО РАСЧИСТКЕ И УГЛУБЛЕНИЮ РУСЛА РЕКИ АДЗЯПШ

Сухум. 26 сентября 2025. Абхазия-Информ. Администрация города Сухум приступила к расчистке и углублению русла реки Адзяпш и укреплению берегозащитных сооружений.

«По многократному обращению проживающих вдоль реки Адзяпш Администрация Сухума приступила к работам. Из-за недобросовестного отношения некоторых жителей, которые выбрасывают бытовой, строительный мусор в реку, проблема становится ежегодной.

Уважаемые граждане!

В очередной раз обращаемся к вам с просьбой бережно относиться к нашим природным ресурсам, не выбрасывать бытовой и строительный мусор в реки и водоемы», – сказал замглавы Администрации столицы Сухум Константин Тарба.

