В ТКУАРЧАЛЕ ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

Сухум. 26 сентября 2025. Абхазия-Информ . На территории школы №4 в Ткуарчале открылась современная многофункциональная спортивная площадка. Это уже девятая по счёту площадка, реализованная в рамках совместного проекта Краснодарского края и регионального отделения движения «Россия молодая».

Объект оснащён всем необходимым для занятий футболом, волейболом и баскетболом. Уже в день открытия ученики школы провели первую тренировку на новом покрытии.

Руководитель краснодарского отделения ВНД «Россия молодая» Роман Марченко подчеркнул, что школа №4 славится своими спортивными традициями и сильными преподавателями, а совсем скоро в Ткуарчальском районе появится ещё один спортивный объект.