 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ТКУАРЧАЛЕ ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

Новости Пятница, 26 сентября 2025 14:37
Оцените материал
(0 голосов)
В ТКУАРЧАЛЕ ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

Сухум. 26 сентября 2025. Абхазия-Информ. На территории школы №4 в Ткуарчале открылась современная многофункциональная спортивная площадка. Это уже девятая по счёту площадка, реализованная в рамках совместного проекта Краснодарского края и регионального отделения движения «Россия молодая».

Объект оснащён всем необходимым для занятий футболом, волейболом и баскетболом. Уже в день открытия ученики школы провели первую тренировку на новом покрытии.

Руководитель краснодарского отделения ВНД «Россия молодая» Роман Марченко подчеркнул, что школа №4 славится своими спортивными традициями и сильными преподавателями, а совсем скоро в Ткуарчальском районе появится ещё один спортивный объект.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 26 сентября 2025 14:47

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО РАСЧИСТКЕ И УГЛУБЛЕНИЮ РУСЛА РЕКИ АДЗЯПШ В СЕУЛЕ ОТКРЫЛСЯ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.