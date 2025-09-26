 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СЕУЛЕ ОТКРЫЛСЯ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР АБХАЗИИ

Новости Пятница, 26 сентября 2025 14:47
Оцените материал
(0 голосов)
В СЕУЛЕ ОТКРЫЛСЯ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР АБХАЗИИ

Сухум. 26 сентября 2025. Абхазия-Информ. В столице Южной Кореи Сеуле состоялось торжественное открытие Культурного центра Абхазии. Церемония открытия прошла в здании Национальной Ассамблеи Республики Корея. В начале мероприятия прозвучали гимны Республики Абхазия, Российской Федерации и Республики Корея.

В церемонии открытия центра приняли участия министр культуры Абхазии Даур Кове, депутаты Национальной Ассамблеи (Парламента) Республики Корея, деятели искусства, предприниматели и журналисты.

Открывая мероприятие, депутат Ан Хо Енг поздравил присутствующих с открытием центра и подчеркнул важность развития культурных и экономических связей между странами.

«Считаю, что открывающийся центр станет площадкой для активных взаимоотношений», – сказал Ан Хо Енг.

Министр культуры Абхазии Даур Кове в своем выступлении подчеркнул, что основная цель открытия нового центра – развитие культурного сотрудничества между Абхазией и Южной Кореей, создание площадки для обмена опытом, творческими проектами и гуманитарными инициативами.

«Данный шаг открывает новые перспективы для расширения совместных проектов и продуктивного диалога в гуманитарной сфере, что способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между народами», – сказал Кове.

В рамках работы центра планируется организация выставок, концертов и других мероприятий, которые помогут жителям Южной Кореи познакомиться с культурным наследием Абхазии.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Пятница, 26 сентября 2025 14:49

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ТКУАРЧАЛЕ ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА ДАУР КОВЕ ПОСЕТИЛ МЕЖДУНАРОДНУЮ ВЫСТАВКУ ЧОНДЖУ КРАФТ БИЕННАЛЕ 2025 »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.