В СЕУЛЕ ОТКРЫЛСЯ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР АБХАЗИИ

Сухум. 26 сентября 2025. Абхазия-Информ . В столице Южной Кореи Сеуле состоялось торжественное открытие Культурного центра Абхазии. Церемония открытия прошла в здании Национальной Ассамблеи Республики Корея. В начале мероприятия прозвучали гимны Республики Абхазия, Российской Федерации и Республики Корея.

В церемонии открытия центра приняли участия министр культуры Абхазии Даур Кове, депутаты Национальной Ассамблеи (Парламента) Республики Корея, деятели искусства, предприниматели и журналисты.

Открывая мероприятие, депутат Ан Хо Енг поздравил присутствующих с открытием центра и подчеркнул важность развития культурных и экономических связей между странами.

«Считаю, что открывающийся центр станет площадкой для активных взаимоотношений», – сказал Ан Хо Енг.

Министр культуры Абхазии Даур Кове в своем выступлении подчеркнул, что основная цель открытия нового центра – развитие культурного сотрудничества между Абхазией и Южной Кореей, создание площадки для обмена опытом, творческими проектами и гуманитарными инициативами.

«Данный шаг открывает новые перспективы для расширения совместных проектов и продуктивного диалога в гуманитарной сфере, что способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между народами», – сказал Кове.

В рамках работы центра планируется организация выставок, концертов и других мероприятий, которые помогут жителям Южной Кореи познакомиться с культурным наследием Абхазии.