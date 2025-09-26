Сухум. 26 сентября 2025. Абхазия-Информ . Министр культуры Даур Кове посетил Международную выставку Чонджу Крафт Биеннале 2025 (Cheongju Craft Biennale 2025), которая проходит в Южной Корее со 2 сентября по 2 ноября под девизом «Строим мир».

Мероприятие, проводимое раз в два года, охватывает все виды ремесел, включая керамику, текстиль, лакированные и металлические изделия. В этом году подготовлено 22 выставки. На основной выставке будет представлено более 300 работ 140 мастеров из 16 стран.

«Сегодня у меня была честь посетить Чонджу Крафт Биеннале 2025 по приглашению организаторов. Это грандиозное мероприятие, посвящённое переосмыслению ремесел и их роли в будущем, объединяющее искусство, дизайн и традиции со всего мира. Очень вдохновляющий опыт, который оставил глубокое впечатление!» – сказал Даур Кове.