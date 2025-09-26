 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДАУР КОВЕ ПОСЕТИЛ МЕЖДУНАРОДНУЮ ВЫСТАВКУ ЧОНДЖУ КРАФТ БИЕННАЛЕ 2025

Новости Пятница, 26 сентября 2025 14:49
Оцените материал
(0 голосов)
ДАУР КОВЕ ПОСЕТИЛ МЕЖДУНАРОДНУЮ ВЫСТАВКУ ЧОНДЖУ КРАФТ БИЕННАЛЕ 2025

Сухум. 26 сентября 2025. Абхазия-Информ. Министр культуры Даур Кове посетил Международную выставку Чонджу Крафт Биеннале 2025 (Cheongju Craft Biennale 2025), которая проходит в Южной Корее со 2 сентября по 2 ноября под девизом «Строим мир».

Мероприятие, проводимое раз в два года, охватывает все виды ремесел, включая керамику, текстиль, лакированные и металлические изделия. В этом году подготовлено 22 выставки. На основной выставке будет представлено более 300 работ 140 мастеров из 16 стран.

«Сегодня у меня была честь посетить Чонджу Крафт Биеннале 2025 по приглашению организаторов. Это грандиозное мероприятие, посвящённое переосмыслению ремесел и их роли в будущем, объединяющее искусство, дизайн и традиции со всего мира. Очень вдохновляющий опыт, который оставил глубокое впечатление!» – сказал Даур Кове.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 26 сентября 2025 14:50

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СЕУЛЕ ОТКРЫЛСЯ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР АБХАЗИИ ФЕСТИВАЛЬ «ПРОГУЛКИ ПО НАБЕРЕЖНОЙ» ПРОШЕЛ В НАЦБИБЛИОТЕКЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.