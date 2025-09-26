 




ФЕСТИВАЛЬ «ПРОГУЛКИ ПО НАБЕРЕЖНОЙ» ПРОШЕЛ В НАЦБИБЛИОТЕКЕ

Новости Пятница, 26 сентября 2025 14:50
ФЕСТИВАЛЬ «ПРОГУЛКИ ПО НАБЕРЕЖНОЙ» ПРОШЕЛ В НАЦБИБЛИОТЕКЕ

Сухум. 26 сентября 2025. Абхазия-Информ. XII Международный молодежный фестиваль «Прогулки по набережной» прошел в Нацбиблиотеке Абхазии имени Ивана Папаскир. В этом году он посвящен 80-летию первого президента Абхазии Владислава Ардзинба и проходит под девизом: «В себе он веру оправдал народа своего».

Директор Нацбиблиотеки Борис Чолария отметил, что первый президент как никто понимал важную роль книги, чтения, значение сохранности культурного и духовного наследия Абхазии. Он подчеркнул, что в первые послевоенные годы Ардзинба приложил все усилия для возобновления работы библиотеки.

«Приобщайтесь к чтению, к книге, знайте, что вы тем самым исполняете заветы Ардзинба», – сказал Чолария.

Посол России в Абхазии Михаил Шургалин добавил, что на фестивале пересекаются память о Владиславе Ардзинба и будущее страны в лице молодых, талантливых участников.

Площадка фестиваля была разделена на различные тематические территории. На территории визуального искусства художники представляли свои работы, в том числе портреты первого президента. На территории спорта проходили мастер-классы по шахматам и шашкам.

Участники прошли мастер-классы по лепке из глины, рисованию, 3D-моделированию, могли попробовать себя в ораторском искусстве или чтении стихов.

На территории национальных общин были представлены архивные фотографии различных диаспор, проживающих в Абхазии. Музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба выставил «Волгу», принадлежавшую президенту, и архивные исторические фото. Свою коллекцию фотографий представил также Эшерский музей Боевой Славы.

Традиционно на фестивале прошел буккроссинг – желающие могли забрать любую книгу с полки, а взамен оставить что-то из своей коллекции.

Главная цель фестиваля – пропаганда и популяризация книги, сохранение и приумножение культурного наследия, повышение интереса к чтению среди молодежи и выявление талантов.

