июня 24 2024

января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

октября 14 2023
июля 15 2020
РАСКРЫТА КРАЖА В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ

Новости Пятница, 26 сентября 2025 14:59
РАСКРЫТА КРАЖА В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 26 сентября 2025. Абхазия-Информ. В производстве органа предварительного расследования ОВД по Гудаутскому району уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 155 УК РА в отношении жителя г. Сухум Литвинов Андрей Владимирович, 1996г.р.

Согласно материалам уголовного дела гражданин Литвинов,путем разбития стекла, проник в салон автомобиля, припаркованного на обочине республиканской трассы «Псоу-Ингур» в районе с. Куланырхуа Гудаутского района, откуда похитил сумку с документами на имя потерпевшего и денежные средства.

Подозреваемый был задержан в с. Гумиста Сухумского района в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР МВД совместно с ОУР ОВД по Гудаутскому району. Расследование продолжается.

Об этом сообщает сайт МВД.

