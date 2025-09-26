РАСКРЫТА КРАЖА В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 26 сентября 2025. Абхазия-Информ . В производстве органа предварительного расследования ОВД по Гудаутскому району уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 155 УК РА в отношении жителя г. Сухум Литвинов Андрей Владимирович, 1996г.р.

Согласно материалам уголовного дела гражданин Литвинов,путем разбития стекла, проник в салон автомобиля, припаркованного на обочине республиканской трассы «Псоу-Ингур» в районе с. Куланырхуа Гудаутского района, откуда похитил сумку с документами на имя потерпевшего и денежные средства.

Подозреваемый был задержан в с. Гумиста Сухумского района в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР МВД совместно с ОУР ОВД по Гудаутскому району. Расследование продолжается.

Об этом сообщает сайт МВД.