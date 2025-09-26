 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНО ТРИ ФАКТА НЕЗАКОННОГО ХРАНЕНИЯ НАРКОВЕЩЕСТВ

Новости Пятница, 26 сентября 2025 15:02
Оцените материал
(0 голосов)
ВЫЯВЛЕНО ТРИ ФАКТА НЕЗАКОННОГО ХРАНЕНИЯ НАРКОВЕЩЕСТВ

Сухум. 26 сентября 2025. Абхазия-Информ. В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий в г. Сухум выявлено три факта незаконного хранения нарковеществ.

Азнаурян Артем Мисакович, 1984 г.р., проживающий в г. Сухум, незаконно приобрел и хранил при себе без цели сбыта наркотическое средство «каннабис», которое изъяли сотрудники уголовного розыска столичного управления внутренних дел при личном досмотре задержанного.

Аналогичное наркотическое средство изъято у жителя г. Сухум Казаченко Сергея Мурадовича, 2002г.р., который был задержан по ул. Эшба. Наркотик подозреваемый хранил в свертке со смесью частиц табака.

В отношении граждан Азнаурян и Казаченко группой дознания УВД по г. Сухум возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 223 УК РА и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники 1-го отдела милиции столичного УВД задержали Зардания Левана Гарриевича, 2006г.р., так же жителя г. Сухум, у которого в ходе личного досмотра было изъято незаконно приобретенное наркотическое средство «каннабис» в крупном размере. Уголовное дело, возбужденное в отношении данного гражданина по ч. 2 ст. 223 УК РА расследует следственный отдел УВД по г. Сухум, Зардания содержится под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 26 сентября 2025 15:03

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РАСКРЫТА КРАЖА В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗЪЯЛИ В ГАГРЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.