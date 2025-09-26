Азнаурян Артем Мисакович, 1984 г.р., проживающий в г. Сухум, незаконно приобрел и хранил при себе без цели сбыта наркотическое средство «каннабис», которое изъяли сотрудники уголовного розыска столичного управления внутренних дел при личном досмотре задержанного.

Сухум. 26 сентября 2025. Абхазия-Информ . В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий в г. Сухум выявлено три факта незаконного хранения нарковеществ.

Аналогичное наркотическое средство изъято у жителя г. Сухум Казаченко Сергея Мурадовича, 2002г.р., который был задержан по ул. Эшба. Наркотик подозреваемый хранил в свертке со смесью частиц табака.

В отношении граждан Азнаурян и Казаченко группой дознания УВД по г. Сухум возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 223 УК РА и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники 1-го отдела милиции столичного УВД задержали Зардания Левана Гарриевича, 2006г.р., так же жителя г. Сухум, у которого в ходе личного досмотра было изъято незаконно приобретенное наркотическое средство «каннабис» в крупном размере. Уголовное дело, возбужденное в отношении данного гражданина по ч. 2 ст. 223 УК РА расследует следственный отдел УВД по г. Сухум, Зардания содержится под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.