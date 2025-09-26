ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗЪЯЛИ В ГАГРЕ

Сухум. 26 сентября 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники УБК и ТП ГТК осмотрели торговое помещение магазина «Дыга», расположенного по адресу: село Алахадзы Гагрского района, ул. Эшба, д. 41.

При проведении осмотра магазина, была обнаружена и изъята табачная продукция без марок акцизного сбора Республики Абхазия общим количеством 190 пачек.