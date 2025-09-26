 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗЪЯЛИ В ГАГРЕ

Новости Пятница, 26 сентября 2025 15:03
Оцените материал
(0 голосов)
ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗЪЯЛИ В ГАГРЕ

Сухум. 26 сентября 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники УБК и ТП ГТК осмотрели торговое помещение магазина «Дыга», расположенного по адресу: село Алахадзы Гагрского района, ул. Эшба, д. 41.

При проведении осмотра магазина, была обнаружена и изъята табачная продукция без марок акцизного сбора Республики Абхазия общим количеством 190 пачек.

По данным Управления таможенной статистики и анализа ГТК, общая рыночная стоимость изъятой продукции составила 47 900 рублей.

Продукция изъята, а материалы направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 26 сентября 2025 15:08

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВЫЯВЛЕНО ТРИ ФАКТА НЕЗАКОННОГО ХРАНЕНИЯ НАРКОВЕЩЕСТВ В ПАРЛАМЕНТ НАПРАВЛЕНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ ПЕРВОГО ЗАМГЕНПРОКУРОРА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.