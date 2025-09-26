 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ПАРЛАМЕНТ НАПРАВЛЕНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ ПЕРВОГО ЗАМГЕНПРОКУРОРА

Новости Пятница, 26 сентября 2025 15:08
Оцените материал
(0 голосов)
В ПАРЛАМЕНТ НАПРАВЛЕНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ ПЕРВОГО ЗАМГЕНПРОКУРОРА

Сухум. 26 сентября 2025. Абхазия-Информ. В соответствии с ч. 2 ст. 14 Закона «О Прокуратуре Республики Абхазия», генеральный прокурор Агрба А.Н. направил в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия Представление о назначении на должность первого заместителя генерального прокурора, государственного советника юстиции 3 класса – Квициния Дамира Геннадиевича.

***

Квициния Дамир Геннадиевич родился 11 апреля 1979 г. в с. Бабушара Гульрипшского района Абхазской АССР.

В 1996 г. окончил Сухумскую среднюю школу № 19.

В 1996 г. поступил в Омскую Академию Министерства внутренних дел Российской Федерации, которую окончил в 2000 г. по специальности «Юриспруденция», присуждена квалификация – «юрист».

В органах прокуратуры Республики Абхазия работает с января 2001 г.:

01.01.2001 г. назначен стажером на должность следователя прокуратуры Гулрыпшского района;

28.01.2002 г. назначен на должность следователя прокуратуры Гулрыпшского района;

07.09.2004 г. назначен на должность старшего следователя Следственного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия;

19.04.2006 г. назначен на должность следователя по особо важным делам Следственного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия;

17.09.2008 г. назначен на должность прокурора Следственного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия;

29.12.2011 г. назначен на должность заместителя начальника Следственного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия;

25.07.2012 г. Постановлением Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия №3178-c-V назначен на должность первого заместителя генерального прокурора Республики Абхазия.

28.01.2015 г. назначен на должность прокурора Гулрыпшского района.

Приказом председателя Следственного комитета Российской Федерации №44-кца/п от 14.02.2014г. награжден медалью Следственного комитета РФ «За содействие».

27.03.2014 г. Федеральной Службой Безопасности за оказание содействия органам федеральной Российской службы безопасности награжден грамотой.

Приказом генерального прокурора РА №106 от 14.04.2014 г. награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Республики Абхазия».

Приказом генерального прокурора РА №105 от 12.04.2018 г. награжден нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре Республики Абхазия».

Приказом Генерального прокурора РА №128 от 03.04.2019 г. награжден медалью «25 лет прокуратуре Республики Абхазия».

C 13.03.2020 г. по 13.03.2025г. Постановлением Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия №4946-c-VI назначен на должность первого заместителя генерального прокурора Республики Абхазия.

Указом Президента Республики Абхазия №l27 от 13 апреля 2023 г. присвоен классный чин – «Государственный советник юстиции 3 класса».

Приказом Генерального прокурора РА № 85 от 20.03.2024 г. награжден медалью «30 лет прокуратуре Республики Абхазия».

Женат, двое детей.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 26 сентября 2025 15:14

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗЪЯЛИ В ГАГРЕ В АБХАЗИИ ХОТЯТ ВКЛЮЧИТЬ ПЕРЕВОЗКУ НА «КОМЕТАХ» В ТУРПАКЕТЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.