В ПАРЛАМЕНТ НАПРАВЛЕНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ ПЕРВОГО ЗАМГЕНПРОКУРОРА

Сухум. 26 сентября 2025. Абхазия-Информ . В соответствии с ч. 2 ст. 14 Закона «О Прокуратуре Республики Абхазия», генеральный прокурор Агрба А.Н. направил в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия Представление о назначении на должность первого заместителя генерального прокурора, государственного советника юстиции 3 класса – Квициния Дамира Геннадиевича.

Квициния Дамир Геннадиевич родился 11 апреля 1979 г. в с. Бабушара Гульрипшского района Абхазской АССР.

В 1996 г. окончил Сухумскую среднюю школу № 19.

В 1996 г. поступил в Омскую Академию Министерства внутренних дел Российской Федерации, которую окончил в 2000 г. по специальности «Юриспруденция», присуждена квалификация – «юрист».

В органах прокуратуры Республики Абхазия работает с января 2001 г.:

01.01.2001 г. назначен стажером на должность следователя прокуратуры Гулрыпшского района;

28.01.2002 г. назначен на должность следователя прокуратуры Гулрыпшского района;

07.09.2004 г. назначен на должность старшего следователя Следственного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия;

19.04.2006 г. назначен на должность следователя по особо важным делам Следственного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия;

17.09.2008 г. назначен на должность прокурора Следственного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия;

29.12.2011 г. назначен на должность заместителя начальника Следственного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия;

25.07.2012 г. Постановлением Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия №3178-c-V назначен на должность первого заместителя генерального прокурора Республики Абхазия.

28.01.2015 г. назначен на должность прокурора Гулрыпшского района.

Приказом председателя Следственного комитета Российской Федерации №44-кца/п от 14.02.2014г. награжден медалью Следственного комитета РФ «За содействие».

27.03.2014 г. Федеральной Службой Безопасности за оказание содействия органам федеральной Российской службы безопасности награжден грамотой.

Приказом генерального прокурора РА №106 от 14.04.2014 г. награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Республики Абхазия».

Приказом генерального прокурора РА №105 от 12.04.2018 г. награжден нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре Республики Абхазия».

Приказом Генерального прокурора РА №128 от 03.04.2019 г. награжден медалью «25 лет прокуратуре Республики Абхазия».

C 13.03.2020 г. по 13.03.2025г. Постановлением Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия №4946-c-VI назначен на должность первого заместителя генерального прокурора Республики Абхазия.

Указом Президента Республики Абхазия №l27 от 13 апреля 2023 г. присвоен классный чин – «Государственный советник юстиции 3 класса».

Приказом Генерального прокурора РА № 85 от 20.03.2024 г. награжден медалью «30 лет прокуратуре Республики Абхазия».

Женат, двое детей.