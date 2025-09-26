 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ХОТЯТ ВКЛЮЧИТЬ ПЕРЕВОЗКУ НА «КОМЕТАХ» В ТУРПАКЕТЫ

Новости Пятница, 26 сентября 2025 15:15
Оцените материал
(0 голосов)
В АБХАЗИИ ХОТЯТ ВКЛЮЧИТЬ ПЕРЕВОЗКУ НА «КОМЕТАХ» В ТУРПАКЕТЫ

Сухум. 26 сентября 2025. Абхазия-Информ. Перевозку на морском скоростном судне «Комета» из Сочи в Абхазию могут включить в турпакеты. Сейчас эту тему активно обсуждают Минэкономразвития РФ и Минтуризма Абхазии. Такую новость опубликовало издание «ТАСС», сославшись на комментарий министра экономики Абхазии Теймураза Миквабия.

Это решение нужно для привлечения туроператоров и, как следствие, увеличения пассажиропотока.

«Все будет зависеть от того, на какие результаты мы выйдем к началу следующего туристического сезона», – резюмировал Миквабия.

Напомним, скоростное судно «Космонавт Павел Попович» может вмещать в себя до 120 пассажиров. Для комфортного путешествия его оснастили системой кондиционирования, креслами авиационного типа и современной навигацией и стабилизацией качки.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 26 сентября 2025 15:20

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ПАРЛАМЕНТ НАПРАВЛЕНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ ПЕРВОГО ЗАМГЕНПРОКУРОРА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.