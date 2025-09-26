В АБХАЗИИ ХОТЯТ ВКЛЮЧИТЬ ПЕРЕВОЗКУ НА «КОМЕТАХ» В ТУРПАКЕТЫ

Сухум. 26 сентября 2025. Абхазия-Информ . Перевозку на морском скоростном судне «Комета» из Сочи в Абхазию могут включить в турпакеты. Сейчас эту тему активно обсуждают Минэкономразвития РФ и Минтуризма Абхазии. Такую новость опубликовало издание «ТАСС», сославшись на комментарий министра экономики Абхазии Теймураза Миквабия.

Это решение нужно для привлечения туроператоров и, как следствие, увеличения пассажиропотока.

«Все будет зависеть от того, на какие результаты мы выйдем к началу следующего туристического сезона», – резюмировал Миквабия.

Напомним, скоростное судно «Космонавт Павел Попович» может вмещать в себя до 120 пассажиров. Для комфортного путешествия его оснастили системой кондиционирования, креслами авиационного типа и современной навигацией и стабилизацией качки.