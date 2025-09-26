 

июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
НА ФУНИКУЛЁРЕ ОБНОВИЛИ ФЛАГ И УБРАЛИ ТЕРРИТОРИЮ

Новости Пятница, 26 сентября 2025 20:02
Сухум. 26 сентября 2025. Абхазия-Информ. В преддверии праздника Дня освобождения Сухума на фуникулёре обновили флаг и провели уборку прилегающей территории к памятнику погибшим воинам.

Через Сухумскую гору прорывалась часть групп абхазской армии при освобождении столицы. Многие сложили головы на подступах к Сухуму, не дожив всего несколько дней до долгожданной Победы. Здесь установлен памятник, погибшим воинам в Отечественной войне народа Абхазии, а именно, бойцам II батальона II бригады и II резервного батальона II бригады.

27 сентября, в День освобождения Сухума, сюда поднимутся возложить цветы и почтить память погибших однополчан ветераны, руководство столицы.

Коллектив Администрации Сухума, участвовавших в Республиканском экологическом субботнике, провели уборку территории, обновили флаг на флагштоке.

