ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ПСИХИАТРИИ

Сухум. 26 сентября 2025. Абхазия-Информ . Развитию детской психиатрической службы в республике посвящалась встреча Уполномоченного по правам ребенка Мактины Джинджолия и юриста аппарата Уполномоченного Екатерины Ляховецкой с министром здравоохранения Эдуардом Бутба.

По итогам встречи было принято совместное решение о формировании списка медицинских специалистов, готовых пройти переквалификацию и стать детскими психиатрами. Участники встречи также наметили конкретные шаги по созданию и развитию системы детской психиатрии в Абхазии.