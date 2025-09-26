 

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ПСИХИАТРИИ

Новости Пятница, 26 сентября 2025 20:05
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ПСИХИАТРИИ

Сухум. 26 сентября 2025. Абхазия-Информ. Развитию детской психиатрической службы в республике посвящалась встреча Уполномоченного по правам ребенка Мактины Джинджолия и юриста аппарата Уполномоченного Екатерины Ляховецкой с министром здравоохранения Эдуардом Бутба.

По итогам встречи было принято совместное решение о формировании списка медицинских специалистов, готовых пройти переквалификацию и стать детскими психиатрами. Участники встречи также наметили конкретные шаги по созданию и развитию системы детской психиатрии в Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 26 сентября 2025 20:07

