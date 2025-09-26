ВСТРЕЧА В МИД АБХАЗИИ

Сухум. 26 сентября 2025. Абхазия-Информ . В Министерстве иностранных дел Республики Абхазия прошла встреча министра Олега Барциц с председателем Конституционного суда Абхазии Дианой Пилия и профессором кафедры международного права Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации Анаит Смбатян. Во встрече также приняли участие сотрудники МИД Абхазии.

Диана Пилия и Анаит Смбатян рассказали о работе IV Международной научно-практической конференции «Архитектура публичной власти: становление, развитие, перспективы», которая проходит в рамках II Абхазской юридической недели, посвященной 80-летию со дня рождения первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба.

В ходе встречи отмечалась актуальность и насыщенность программы с целью приобщить молодежь Абхазии к научным достижениям ученых Российской Федерации и научному сообществу Республики Абхазия.

Олег Барциц поблагодарил за участие в вопросах, связанных с абхазской проблематикой, а также отметил, что правовые аспекты деятельности внешнеполитического ведомства крайне важны для Абхазии.

Министр отметил, что абхазские специалисты также имеют возможность повышения квалификации благодаря участию в образовательных программах и практических конференциях, которые предоставляет главный стратегический партнер Российская Федерация.

Участники встречи выразили надежду на дальнейшее плодотворное, целеустремленное и активное сотрудничество и договорились продолжать научную традицию.