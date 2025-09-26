 

ОЛЕГ БАРЦИЦ ВЫСТУПИЛ НА ОТКРЫТИИ МАРАФОНА «ЗНАНИЕ. ПЕРВЫЕ»

Новости Пятница, 26 сентября 2025 20:10
ОЛЕГ БАРЦИЦ ВЫСТУПИЛ НА ОТКРЫТИИ МАРАФОНА «ЗНАНИЕ. ПЕРВЫЕ»

Сухум. 26 сентября 2025. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Барциц выступил на открытии Федерального просветительского марафона «Знание. Первые», открывшемся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба в Сухуме.

С приветственной речью выступили президент Бадра Гунба, и министр просвещения Хана Гунба.

В рамках своего выступления Олег Барциц поблагодарил организаторов и участников Федерального просветительского марафона «Знания. Первые» с очередным этапом открытия этого формата за пределами Российской Федерации в Абхазии.

Он подчеркнул глубокий символизм в открытии столь масштабного мероприятия, идеи и цели которого устремлены в будущее, в мирной, динамично развивающейся, свободной и суверенной Абхазии.

«Мы строим мирные планы, говорим о самом главном, об инвестициях в будущее, об интеллектуальных инвестициях. Мы говорим об образовании, о главной составляющей развития любой страны. Это молодежь, которая является носителем очень серьезного объема знаний. В современном, динамичном, очень быстро развивающемся и меняющемся мире это самое главное. Обладаете знаниями, я обращаясь сейчас к нашим молодым соотечественникам и гостям, значит вы конкурентоспособны в этом быстро меняющемся, стремительно растущем в очень высококомпетентном мире», – отметил министр.

Олег Барциц рассказал о богатом спектре взаимного сотрудничества и партнерства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. В частности – о взаимодействии в сфере образования, подчеркнув давние традиции в данной области. Он отметил взаимное обогащение и перенимание опыта высоких стандартов, которые сложились на сегодняшний день между двумя странами.

«Сотрудничество идет, как по линии Министерства просвещения Республики Абхазия, так и по линии Абхазского государственного университета, который имеет очень богатые и глубокие традиции взаимодействия с вузами Российской Федерации. В направлении создания таких форматов, как «Команда Абхазии», образовательные кластеры в Российской Федерации, которых сейчас немало, и мы охотно пользуемся этими предложениями наших российских коллег, играют важнейшую роль в нашем сотрудничестве», – подчеркнул он.

Особое внимание в своей речи Олег Барциц уделил важной составляющей сотрудничества между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, как взаимодействие в военной сфере.

«Не секрет, что между Республикой Абхазия и нашими восточными соседями до сих пор отсутствует соглашение о неприменении военной силы. Грузинское руководство с упорством достойным лучшего применения систематически, из раза в раз отказывается от подписания юридически обязывающего соглашения. В ноябре состоится очередной раунд Женевских консультаций, на которых мы еще раз подтвердим нашу приверженность неукоснительному соблюдению и подписанию соглашения о неприменении военной силы», – сказал министр.

Он также рассказал о скоординированной внешнеполитической деятельности с Российской Федерацией и значительном массиве поддержки со стороны российской дипломатии.

«На днях состоится очередная встреча министра иностранных дел Абхазии и министра иностранных дел России, на которой мы «сверим часы», новые аспекты и грани нашей совместной деятельности», – подчеркнул Барциц.

Республика Абхазия стала одной из площадок Федерального просветительского марафона «Знание. Первые», посвященного 80-летию атомной промышленности России.

