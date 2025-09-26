 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
СЕРГЕЙ ФОМИН О ФЕСТИВАЛЯХ И НОВОМ СТАДИОНЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 26 сентября 2025 20:15
Сухум. 26 сентября 2025. Абхазия-Информ. 27 и 30 сентября в Абхазии при поддержке Госкорпорации «Росатом» и Центра современных спортивных технологий (ЦССТ) Концерна «Росэнергоатом» состоятся масштабные спортивные мероприятия.

27 сентября в городе Ткуарчал пройдет фестиваль «Атомная энергия спорта среди школьников», где ребята смогут проявить себя в игровых и индивидуальных видах спорта.

30 сентября, в День Победы в ОВ НА 1992-1993 годов, на Новом районе во дворе 15-й школы состоится торжественное открытие многофункционального стадиона, построенного при поддержке Госкорпорации «Росатом». Современная спортивная площадка предназначена для занятий баскетболом, волейболом, настольным теннисом, бадминтоном, сдачи норм ГТО и проведения уроков физической культуры.

В рамках открытия, которое начнется в 16:00, школе будет передан спортивный инвентарь, а жителей и гостей праздника ждет насыщенная спортивная программа.

Генеральный директор Центра современных спортивных технологий Концерна «Росэнергоатом» Сергей Фомин отметил: «Мы с особым чувством встречаем День Победы Республики Абхазия. Это праздник, который определил судьбу страны и подарил ее жителям мирное будущее. Для нас большая честь - внести вклад в развитие спортивной жизни республики. В этом году вся наша страна отмечает еще два важных юбилея – 80-летие Великой Победы и 80-летие атомной промышленности России. Мы уверены, что спорт объединяет поколения и дает детям радость мирной жизни. Новый стадион станет символом дружбы и сотрудничества, местом, где будут расти здоровые и счастливые поколения».

ОЛЕГ БАРЦИЦ ВЫСТУПИЛ НА ОТКРЫТИИ МАРАФОНА «ЗНАНИЕ. ПЕРВЫЕ» В ГУДАУТЕ ПРОХОДИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
