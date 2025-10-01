МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПОДДЕРЖАЛ РАЗВИТИЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ И ГОТОВ КУРИРОВАТЬ НОВЫЙ ПРОЕКТ

Сухум. 1 октября 2025. Абхазия-Информ . В Министерстве здравоохранения состоялась встреча министра Эдуарда Бутба с представителями российской группы компаний «Метиз», одного из лидеров в сфере протезирования. Визит организован по инициативе финалистки проекта «Команда Абхазии» Русланы Гергедава, выступающей за создание доступной среды для людей с инвалидностью. Во встрече участвовали руководитель отдела продаж Виталий Перегуда и старший техник-протезист Дмитрий Никонец компании «Метиз», которые представили образцы современных протезов верхних и нижних конечностей, а также комплектующих к ним.

Как сообщили Апсныпресс в Ассоциации и инклюзивного туризма, в рамках визита в Абхазии пройдёт практический мастер-класс по сборке и установке протезов.

Делегация также посетит Центр протезирования в Гагре, где будет установлено два протеза нижних конечностей и проведена расширенная рабочая сессия с участием местных специалистов.

Особое внимание в ходе визита уделяется обучению и обмену опытом: представители «Метиз» выразили готовность содействовать повышению квалификации абхазских специалистов в сфере реабилитационной медицины.

Министр здравоохранения Эдуард Бутба поблагодарил участников инициативы и подчеркнул значимость вклада проекта в развитие системы здравоохранения.

«Ваши действия – это пример того, как молодёжь может быть реальной движущей силой перемен. Министерство поддерживает инициативы, направленные на улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями», – отметил министр.

Также Эдуард Бутба выразил особую благодарность президенту Бадре Гунба за реализацию проекта «Команда Абхазии», в рамках которого выявляются и поддерживаются инициативные молодые профессионалы.

«Благодаря политической воле и стратегическому курсу руководства страны у нашей молодёжи появилась реальная возможность реализовывать социально значимые проекты. Поддержка президента вдохновляет и придаёт уверенность в будущем нашей системы здравоохранения», – подчеркнул министр.

В завершение встречи министр заявил о своей готовности взять проект по развитию протезирования в Абхазии под личное кураторство, отметив важность его устойчивого развития и интеграции в государственные программы.

Проект направлен на внедрение современных технологий в систему протезирования и реабилитации, а также на повышение доступности медицинской помощи для людей с инвалидностью в Абхазии.