 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПОДДЕРЖАЛ РАЗВИТИЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ И ГОТОВ КУРИРОВАТЬ НОВЫЙ ПРОЕКТ

Новости Среда, 01 октября 2025 19:17
Оцените материал
(0 голосов)
МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПОДДЕРЖАЛ РАЗВИТИЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ И ГОТОВ КУРИРОВАТЬ НОВЫЙ ПРОЕКТ

Сухум. 1 октября 2025. Абхазия-Информ. В Министерстве здравоохранения состоялась встреча министра Эдуарда Бутба с представителями российской группы компаний «Метиз», одного из лидеров в сфере протезирования. Визит организован по инициативе финалистки проекта «Команда Абхазии» Русланы Гергедава, выступающей за создание доступной среды для людей с инвалидностью. Во встрече участвовали руководитель отдела продаж Виталий Перегуда и старший техник-протезист Дмитрий Никонец компании «Метиз», которые представили образцы современных протезов верхних и нижних конечностей, а также комплектующих к ним.

Как сообщили Апсныпресс в Ассоциации и инклюзивного туризма, в рамках визита в Абхазии пройдёт практический мастер-класс по сборке и установке протезов.

Делегация также посетит Центр протезирования в Гагре, где будет установлено два протеза нижних конечностей и проведена расширенная рабочая сессия с участием местных специалистов.

Особое внимание в ходе визита уделяется обучению и обмену опытом: представители «Метиз» выразили готовность содействовать повышению квалификации абхазских специалистов в сфере реабилитационной медицины.

Министр здравоохранения Эдуард Бутба поблагодарил участников инициативы и подчеркнул значимость вклада проекта в развитие системы здравоохранения.

«Ваши действия – это пример того, как молодёжь может быть реальной движущей силой перемен. Министерство поддерживает инициативы, направленные на улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями», – отметил министр.

Также Эдуард Бутба выразил особую благодарность президенту Бадре Гунба за реализацию проекта «Команда Абхазии», в рамках которого выявляются и поддерживаются инициативные молодые профессионалы.

«Благодаря политической воле и стратегическому курсу руководства страны у нашей молодёжи появилась реальная возможность реализовывать социально значимые проекты. Поддержка президента вдохновляет и придаёт уверенность в будущем нашей системы здравоохранения», – подчеркнул министр.

В завершение встречи министр заявил о своей готовности взять проект по развитию протезирования в Абхазии под личное кураторство, отметив важность его устойчивого развития и интеграции в государственные программы.

Проект направлен на внедрение современных технологий в систему протезирования и реабилитации, а также на повышение доступности медицинской помощи для людей с инвалидностью в Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 01 октября 2025 19:23

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « 24 РЕПАТРИАНТА ПОЛУЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ КВАРТИР ПЛАН ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 100,5% »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.