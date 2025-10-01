 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

24 РЕПАТРИАНТА ПОЛУЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ КВАРТИР

Новости Среда, 01 октября 2025 18:57
24 РЕПАТРИАНТА ПОЛУЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ КВАРТИР

Сухум. 1 октября 2025. Абхазия-Информ. В Государственном комитете по репатриации состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых квартир репатриантам. На церемонии вручения присутствовал президент Бадра Гунба, который лично вручал ключи новосёлам.

Глава государства поздравил репатриантов с Днем Победы и отметил, что многие поколения абхазского народа боролись за этот день.

«Наши ветераны и те, кто не дожил до сегодняшнего дня, смогли завоевать Победу, к которой стремился наш народ. Это говорит о том, что у народа светлое будущее», – сказал он.

Бадра Гунба отметил, что «возвращение репатриантов на историческую Родину – большая радость для всех».

«Где бы ни находились представители нашего народа, мы всегда рядом с ними. Помогать вам, оказывать поддержку – это долг государства», – сказал Гунба.

Президент напомнил о том, что Госкомитета по репатриации был создан 32 года назад, в марте 1993 года, когда еще шла война. «Это было свидетельством того, какое значение придавал Владислав Григорьевич Ардзинба вопросам возвращения соотечественников на Родину», – сказал Бадра Гунба.

Заместитель председателя Государственного комитета по репатриации Бастакуа Агрба сказал о том, что по программе Комитет ежегодно вводит в эксплуатацию по одному дому.

«Сегодня мы сдаём уже пятый дом. Квартиры, которые получают репатрианты, расположены в трёхэтажных домах в селе Мачара Гулрыпшского района. Распределение квартир на этажах проводится посредством жеребьёвки. В доме имеются трёхкомнатные, двухкомнатные и однокомнатные квартиры с хорошей планировкой и качественным ремонтом», – подчеркнул он.

По словам Агрба, около 500 семей еще ожидают своей очереди. Люди, которые приехали раньше, получают квартиры в первую очередь. В этом списке есть репатрианты – участники Отечественной войны народа Абхазии. До того, как репатрианты получают квартиры, Комитет по репатриации оплачивает им аренду жилья.

Советник председателя Государственного комитета Абхазии по репатриации Вадим Харазия также поздравил репатриантов с новыми квартирами. Он поблагодарил президента за содействие и внимание к столь важному вопросу.

Репатрианты поблагодарили руководство страны и Государственного комитета по репатриации за возможность жить в новых квартирах.

Прочитано 7 раз

