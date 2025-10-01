«КОМЕТА» ПЕРЕВЕЗЛА МЕЖДУ СУХУМОМ И СОЧИ ДО 800 ПАССАЖИРОВ

Сухум. 1 октября 2025. Абхазия-Информ . /ТАСС/. Судно на подводных крыльях «Комета» перевезло за время навигации между Сухумом и Сочи до 800 пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Абхазского морского пароходства. Тестовый рейс судна «Космонавт Павел Попович» в Сухум состоялся 6 августа, с 30 августа «Комета» ходила раз в неделю.

«На скоростном судне на подводных крыльях «Космонавт Павел Попович» по маршруту Сочи – Сухум – Сочи навигация завершилась в соответствии с планом на 2025 год. «Комета» курсировала один раз в неделю по пятницам. Всего было выполнено 4 рейса. 26 сентября состоялся последний в 2025 году рейс. Перевезено 798 пассажиров», – говорится в сообщении.

Отмечается, что все рейсы прошли практически с полной загрузкой, что говорит о высокой востребованности маршрута. Прорабатывается вопрос организации навигации «Кометы» на 2026 год с учетом опыта навигации 2025 года.