 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

«КОМЕТА» ПЕРЕВЕЗЛА МЕЖДУ СУХУМОМ И СОЧИ ДО 800 ПАССАЖИРОВ

Новости Среда, 01 октября 2025 18:54
Оцените материал
(0 голосов)
«КОМЕТА» ПЕРЕВЕЗЛА МЕЖДУ СУХУМОМ И СОЧИ ДО 800 ПАССАЖИРОВ

Сухум. 1 октября 2025. Абхазия-Информ. /ТАСС/. Судно на подводных крыльях «Комета» перевезло за время навигации между Сухумом и Сочи до 800 пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Абхазского морского пароходства. Тестовый рейс судна «Космонавт Павел Попович» в Сухум состоялся 6 августа, с 30 августа «Комета» ходила раз в неделю.

«На скоростном судне на подводных крыльях «Космонавт Павел Попович» по маршруту Сочи – Сухум – Сочи навигация завершилась в соответствии с планом на 2025 год. «Комета» курсировала один раз в неделю по пятницам. Всего было выполнено 4 рейса. 26 сентября состоялся последний в 2025 году рейс. Перевезено 798 пассажиров», – говорится в сообщении.

Отмечается, что все рейсы прошли практически с полной загрузкой, что говорит о высокой востребованности маршрута. Прорабатывается вопрос организации навигации «Кометы» на 2026 год с учетом опыта навигации 2025 года.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 01 октября 2025 18:57

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЛАВРОВ: РОССИЯ БУДЕТ И ДАЛЕЕ ОКАЗЫВАТЬ КОМПЛЕКСНОЕ СОДЕЙСТВИЕ АБХАЗИИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.