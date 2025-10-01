ЛАВРОВ: РОССИЯ БУДЕТ И ДАЛЕЕ ОКАЗЫВАТЬ КОМПЛЕКСНОЕ СОДЕЙСТВИЕ АБХАЗИИ

Сухум. 1 октября 2025. Абхазия-Информ . /ТАСС/. Россия продолжит оказывать комплексное содействие Абхазии в развитии республики и обеспечении ее безопасности, это отвечает интересам народов обеих стран. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с коллегой из Абхазии Олегом Барцицем.

В начале переговоров российский министр поздравил главу абхазского МИД с Днем победы и независимости, который отмечается в республике 30 сентября.

«Со своей стороны будем и далее оказывать суверенной независимой Абхазии комплексное содействие в ее развитии, в обеспечении безопасности. Это всецело отвечает интересам наших народов», – подчеркнул Лавров.

Он также напомнил, что Барциц недавно осуществил ряд официальных зарубежных поездок.

«С интересом, конечно, ознакомимся с вашими впечатлениями и сегодня», – добавил глава российской дипломатии.