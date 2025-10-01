 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ЛАВРОВ: РОССИЯ БУДЕТ И ДАЛЕЕ ОКАЗЫВАТЬ КОМПЛЕКСНОЕ СОДЕЙСТВИЕ АБХАЗИИ

ЛАВРОВ: РОССИЯ БУДЕТ И ДАЛЕЕ ОКАЗЫВАТЬ КОМПЛЕКСНОЕ СОДЕЙСТВИЕ АБХАЗИИ

Сухум. 1 октября 2025. Абхазия-Информ. /ТАСС/. Россия продолжит оказывать комплексное содействие Абхазии в развитии республики и обеспечении ее безопасности, это отвечает интересам народов обеих стран. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с коллегой из Абхазии Олегом Барцицем.

В начале переговоров российский министр поздравил главу абхазского МИД с Днем победы и независимости, который отмечается в республике 30 сентября.

«Со своей стороны будем и далее оказывать суверенной независимой Абхазии комплексное содействие в ее развитии, в обеспечении безопасности. Это всецело отвечает интересам наших народов», – подчеркнул Лавров.

Он также напомнил, что Барциц недавно осуществил ряд официальных зарубежных поездок.

«С интересом, конечно, ознакомимся с вашими впечатлениями и сегодня», – добавил глава российской дипломатии.

