 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НА ВДНХ ОТКРОЮТ ПАВИЛЬОН АБХАЗИИ

Новости Среда, 01 октября 2025 18:07
Оцените материал
(0 голосов)
НА ВДНХ ОТКРОЮТ ПАВИЛЬОН АБХАЗИИ

Сухум. 1 октября 2025. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц рассказал о скором открытии павильона Абхазии на ВДНХ. Об этом дипломат заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По его словам, гости смогут познакомиться с культурой страны и приобрести самобытные товары из южной республики.

«Один из важных проектов в ближайшее время будет реализован, он уже на стадии завершения. Это создание нашего национального торгово-выставочного и культурного центра в самом амбициозном экскурсионном и историческом пространстве – ВДНХ. В ближайшее время, уверен, что мы откроем этот национальный центр», – Олег Барциц.

Все работы по отделке помещения уже завершены. Совсем скоро гости ВДНХ смогут увидеть композиции павильона, заявил министр Абхазии. Он выразил надежду, что площадка вызовет большой интерес у гостей ВДНХ. Также Барциц сообщил об открытии кухни на территории павильона, где москвичи смогут попробовать национальные блюда Абхазии.

Еще одна деталь, которая должна привлечь большое количество посетителей, – это форма помещения. Павильон представляет из себя площадку-трансформер, отметил Барциц.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 01 октября 2025 18:25

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АЭРОПОРТ СУХУМА ОБСЛУЖИЛ 100 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ ЛАВРОВ: РОССИЯ БУДЕТ И ДАЛЕЕ ОКАЗЫВАТЬ КОМПЛЕКСНОЕ СОДЕЙСТВИЕ АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.