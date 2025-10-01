НА ВДНХ ОТКРОЮТ ПАВИЛЬОН АБХАЗИИ

Сухум. 1 октября 2025. Абхазия-Информ . Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц рассказал о скором открытии павильона Абхазии на ВДНХ. Об этом дипломат заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По его словам, гости смогут познакомиться с культурой страны и приобрести самобытные товары из южной республики.

«Один из важных проектов в ближайшее время будет реализован, он уже на стадии завершения. Это создание нашего национального торгово-выставочного и культурного центра в самом амбициозном экскурсионном и историческом пространстве – ВДНХ. В ближайшее время, уверен, что мы откроем этот национальный центр», – Олег Барциц.

Все работы по отделке помещения уже завершены. Совсем скоро гости ВДНХ смогут увидеть композиции павильона, заявил министр Абхазии. Он выразил надежду, что площадка вызовет большой интерес у гостей ВДНХ. Также Барциц сообщил об открытии кухни на территории павильона, где москвичи смогут попробовать национальные блюда Абхазии.

Еще одна деталь, которая должна привлечь большое количество посетителей, – это форма помещения. Павильон представляет из себя площадку-трансформер, отметил Барциц.