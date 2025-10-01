 

АЭРОПОРТ СУХУМА ОБСЛУЖИЛ 100 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ

Новости Среда, 01 октября 2025 17:59
АЭРОПОРТ СУХУМА ОБСЛУЖИЛ 100 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ

Сухум. 1 октября 2025. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц сообщил, что аэропорт Сухума, открывшийся в мае после 32 лет, принял свыше 100 тысяч пассажиров. Это один из наиболее успешных проектов, стал результатом сотрудничества с Россией. Об этом сообщил министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц.

Аэропорт Сухума был открыт в мае 2025 года после перерыва, длившегося 32 года. Восстановление воздушной гавани стало результатом совместных усилий России и Абхазии.

