ПОДПИСАН ПЛАН КОНСУЛЬТАЦИЙ МЕЖДУ МИД АБХАЗИИ И РОССИИ

Сухум. 1 октября 2025. Абхазия-Информ. В ходе встречи министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барциц и министра иностранных дел Сергея Лаврова был подписан План консультаций между Министерством иностранных дел Республики Абхазия и Министерством иностранных дел Российской Федерации на 2026-2027 годы.