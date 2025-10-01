 

ПОДПИСАН ПЛАН КОНСУЛЬТАЦИЙ МЕЖДУ МИД АБХАЗИИ И РОССИИ

Новости Среда, 01 октября 2025 17:58
ПОДПИСАН ПЛАН КОНСУЛЬТАЦИЙ МЕЖДУ МИД АБХАЗИИ И РОССИИ

Сухум. 1 октября 2025. Абхазия-Информ. В ходе встречи министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барциц и министра иностранных дел Сергея Лаврова был подписан План консультаций между Министерством иностранных дел Республики Абхазия и Министерством иностранных дел Российской Федерации на 2026-2027 годы.

План консультаций, в частности, предусматривает такие темы как: актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие двусторонней договорно-правовой базы; информационное сопровождение внешнеполитической деятельности Республики Абхазия и Российской Федерации; организация совместных научно-практических семинаров, конференций, круглых столов; содействие в проведении культурных и спортивных мероприятий.

