ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АБХАЗИИ И РОССИИ

Глубокоуважаемый Сергей Викторович, уважаемые коллеги, добрый день. Прежде всего, хочу от себя и от членов делегации МИД Абхазии поблагодарить Вас за возможность находиться здесь, за теплый прием, комфортные условия.

Мы рады еще одной встрече за столь короткий период. Вторая встреча для нас – это очень позитивный сигнал. Действительно, как Вы совершенно справедливо заметили, интенсифицируется сотрудничество Республики Абхазия и Российской Федерации в самых широких областях взаимодействия. Реализуются масштабные инфраструктурные проекты.

Вы затронули сейчас сферу туризма. Мы хотим с чувством глубокого удовлетворения сказать, что один из наиболее амбициозных реализованных проектов наш Международный аэропорт «Сухум» им. В.Г. Ардзинба уже принял на сегодняшний день более 100 тысяч пассажиров. Для нас это очень позитивный сигнал. Это сигнал о том, что мы движемся вместе с нашим стратегическим союзником и партнером в нужном направлении. Эффект очевиден.

Также активно работает ряд программ по здравоохранению. В стадии завершения находится республиканская Детская больница. Для нашей страны это крайне важно. Некоторые другие объекты с очень высоким оснащением технологическим, это касается здоровья нации, здоровья молодого поколения, активно реализуются образовательные молодежные программы.

Значительное количество наших молодых соотечественников уже успели побывать в образовательных кластерах, таких как Мастерская управления «Сенеж» и ряд других форматов.

Недавно начало функционировать на территории Абхазии Всероссийское общество «Знание». Для нас это тоже очень важный позитивный сигнал. Мы активно движемся по пути подобного рода взаимодействия.

Разумеется, крайне важная составляющая для нашего глобального сотрудничества – это сохранение высоких стандартов безопасности в регионе, что осуществляется при помощи наших российских союзников и коллег. В настоящее время проводится ряд мероприятий по взаимным учениям двух Министерств обороны, отрабатываются элементы боевого слаживания, проводятся разнообразные тренинги. Для нас это еще один очень важный формат, который гарантирует защиту нашей страны от военно-политических рисков.

Конечно, не могу не сказать на сегодняшней встрече о том, что уже реализуется. Мы на прошлой встрече обсуждали это. Реализуется образовательный проект для руководящего состава МИД Республики Абхазия в стенах МГИМО МИД России. Мы об этом говорили в первой встрече и вот сегодня это уже реальность. Это то, что сегодня подпитывает нас компетенциями, новыми знаниями в партнерстве с нашими российскими друзьями и коллегами.

Один из важных проектов в ближайшее время будет реализован, он уже на стадии завершения – это создание нашего национального торгово-выставочного и культурного центра в самом амбициозном пространстве, экскурсионном, историческом – ВДНХ. В ближайшее время уверен, что мы откроем этот национальный центр. Это такая достаточно амбициозная площадка, трансформер, площадка мультипликативного действия. И, конечно, это будет точкой приложения для гостей столицы, для москвичей, для всех, кто посещает Москву и увидит там визитную карточку Абхазии.

Разумеется, для нас очень важным является фактор активного взаимодействия Министерств иностранных дел Абхазии и России. При помощи Министерства иностранных дел Российской Федерации и загранучреждений России мы активно реализуем нашу внешнеполитическую деятельность. Это всегда скоординированные действия и всегда это происходит при помощи наших российских коллег. Вы совершенно справедливо заметили, что осуществлен ряд зарубежных визитов. О них, конечно, я расскажу позже. И это происходит при помощи Министерства иностранных дел Российской Федерации, за что мы весьма благодарны Вам.

Разумеется, важное направление – это сегодняшний один из наших важных пунктов нашей встречи – это подписание Плана консультаций между Министерством иностранных дел Республики Абхазия и Министерством иностранных дел Российской Федерации на 2026-2027 годы. Это еще одно подтверждение того, что межмидовское взаимодействие Абхазии и России проистекает очень интенсивно на высоком профессиональном уровне и всегда при союзническом и дружеском взаиморасположении. За это мы Вам очень благодарны. Большое спасибо.

Вступительное слово Сергея Лаврова:

Уважаемый Олег Мсасович,

Дорогие друзья,

Рады нашей новой встрече.

Пользуясь случаем, хотели бы поздравить Вас и весь народ Абхазии с прошедшим государственным праздником, который отмечался 30 сентября – Днем Победы и Независимости.

В последние недели также отмечали серию других важных вех: 17-летие международного признания независимости (26 августа), установления дипломатических отношений между нашими странами (9 сентября), заключения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (17 сентября).

Эти памятные события заложили основу современных российско-абхазских отношений, опирающихся на принципы взаимного уважения, стратегического партнерства и союзничества.

Мы встречались 6 июня с.г. в Москве. Отмечаем, что за прошедшие месяцы, произошло много полезных событий для двусторонних отношений и для дипломатической активности Республики Абхазия. 21 июля с.г. в г. Сухум прошло очередное заседание Российско-абхазской Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству. Были приняты важные решения, касающиеся абхазского народного хозяйства и гуманитарного сектора.

Несколько раз республику посещал первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации С.В.Кириенко. Я с ним разговаривал. Он дает высокую оценку ходу реализации совместных проектов, о которых договорились президент Российской Федерации В.В.Путин и президент Республики Абхазия Б.З.Гунба. Речь, в частности, о реконструкции объектов городской транспортной и социальной инфраструктуры, реновации мемориалов и памятников, других важных начинаниях.

Весьма удовлетворены, что эта деятельность уже дает позитивные результаты, способствует укреплению Вашей экономики и нашей дружбы, способствует улучшению качества жизни и отдыха в Республике Абхазия. Хорошим примером могут служить данные туристической индустрии о росте турпотока в Абхазию из России по сравнению с прошлым годом на 20%.

Рассчитываем, что работа по модернизации сервиса, созданию благоприятных условий для частных инвестиций в страну продолжится.

Со своей стороны будем и далее оказывать суверенной, независимой Абхазии комплексное содействие в ее развитии, обеспечении безопасности. Это всецело отвечает интересам наших народов.

Недавно Вы осуществили несколько официальных зарубежных поездок в ряд стран. С интересом ознакомимся с Вашими впечатлениями.

Сегодня также подпишем План консультаций между нашими министерствами на 2026-2027 гг. Это, безусловно, будет способствовать повышению эффективности внешнеполитической координации.

Все эти вопросы обсудим. Будет интересно услышать Ваши оценки положения дел в регионе и Ваших контактов с зарубежными партнерами.