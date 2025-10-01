 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ИСТОРИКОВ-КАВКАЗОВЕДОВ

Новости Среда, 01 октября 2025 17:51
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ИСТОРИКОВ-КАВКАЗОВЕДОВ

Сухум. 1 октября 2025. Абхазия-Информ. Накануне 100-летнего юбилея Абхазского института гуманитарных исследований имени Д. И. Гулиа главное научное учреждение страны посетил президент Абхазии Бадра Гунба. Глава государства дал поручение правительству начать в следующем году реконструкции здания старейшего научного учреждения страны.

Об этом Бадра Гунба сообщил сегодня в своем выступлении на открытии двенадцатого Международного форума историков-кавказоведов. Перед началом форума президент поздравил с юбилеем ведущего научного сотрудника АБИГИ, супругу первого президента Абхазии Светлану Джергения.

Обращаясь к участникам и гостям форума, Глава государства сказал:

«Уважаемые участники форума, дорогие гости!

Искренне приветствую вас на двенадцатом Международном форуме историков-кавказоведов, который собрал в Абхазии ведущих исследователей, представителей научного сообщества Абхазии и России.

Особо хочу подчеркнуть глубоко символичное совпадение трёх значимых юбилейных дат, к которым приурочен нынешний форум. В этом году мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это событие стало не только величайшим историческим подвигом нашего народа, но и неизменным источником моральной силы, нравственного примера для всех поколений. 80 лет назад, в год Великой Победы, родился человек, чье имя навсегда вписано в историю Абхазии, – первый президент Республики Абхазия, выдающийся ученый и национальный лидер Владислав Григорьевич Ардзинба.

Символично, что, родившись в год Победы над фашизмом, он сам стал символом Победы Абхазии в ее Отечественной войне.

Третья юбилейная дата – это 100-летие Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа Академии наук Абхазии. Это старейшее научное учреждение нашей страны, сыгравшее важнейшую роль в сохранении и развитии национальной культуры, языка, истории. Институт, которым в непростое для нашего народа время, руководил Владислав Григорьевич Ардзинба.

Особое значение мы придаем участию в нашем форуме российских ученых, мы особенно ценим присутствие представителей Института востоковедения Российской академии наук – учреждения, где Владислав Григорьевич Ардзинба проработал многие годы и где сложился его научный авторитет как выдающегося исследователя истории и культуры Востока и Кавказа.

Мы рассматриваем сотрудничество научных учреждений Абхазии и России как стратегически важное направление. Оно не ограничивается академическими исследованиями, оно имеет огромное значение для сохранения исторической памяти, для формирования общих подходов к изучению кавказской проблематики, для передачи будущим поколениям ценностей, без которых невозможна полноценная жизнь ни одного народа.

Я уверен, что ваш форум станет площадкой для глубокого и содержательного обсуждения важнейших тем, связанных с историей, политикой и культурой народов Кавказа.

Пусть эти дискуссии помогут найти новые научные подходы, укрепят взаимопонимание между исследователями и станут вкладом в общее дело сохранения и развития богатого культурного наследия нашего региона.

Дорогие друзья!

Желаю вам интересных и плодотворных дискуссий, новых научных открытий и теплых впечатлений от пребывания в Абхазии.

Надеюсь, что гостеприимство нашей земли, ее природа, культура и общение с людьми оставят в вашей душе самые светлые воспоминания».

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 01 октября 2025 17:52

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АБХАЗИИ И РОССИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.