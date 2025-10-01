ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ИСТОРИКОВ-КАВКАЗОВЕДОВ

Сухум. 1 октября 2025. Абхазия-Информ . Накануне 100-летнего юбилея Абхазского института гуманитарных исследований имени Д. И. Гулиа главное научное учреждение страны посетил президент Абхазии Бадра Гунба. Глава государства дал поручение правительству начать в следующем году реконструкции здания старейшего научного учреждения страны.

Об этом Бадра Гунба сообщил сегодня в своем выступлении на открытии двенадцатого Международного форума историков-кавказоведов. Перед началом форума президент поздравил с юбилеем ведущего научного сотрудника АБИГИ, супругу первого президента Абхазии Светлану Джергения.

Обращаясь к участникам и гостям форума, Глава государства сказал:

«Уважаемые участники форума, дорогие гости!

Искренне приветствую вас на двенадцатом Международном форуме историков-кавказоведов, который собрал в Абхазии ведущих исследователей, представителей научного сообщества Абхазии и России.

Особо хочу подчеркнуть глубоко символичное совпадение трёх значимых юбилейных дат, к которым приурочен нынешний форум. В этом году мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это событие стало не только величайшим историческим подвигом нашего народа, но и неизменным источником моральной силы, нравственного примера для всех поколений. 80 лет назад, в год Великой Победы, родился человек, чье имя навсегда вписано в историю Абхазии, – первый президент Республики Абхазия, выдающийся ученый и национальный лидер Владислав Григорьевич Ардзинба.

Символично, что, родившись в год Победы над фашизмом, он сам стал символом Победы Абхазии в ее Отечественной войне.

Третья юбилейная дата – это 100-летие Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа Академии наук Абхазии. Это старейшее научное учреждение нашей страны, сыгравшее важнейшую роль в сохранении и развитии национальной культуры, языка, истории. Институт, которым в непростое для нашего народа время, руководил Владислав Григорьевич Ардзинба.

Особое значение мы придаем участию в нашем форуме российских ученых, мы особенно ценим присутствие представителей Института востоковедения Российской академии наук – учреждения, где Владислав Григорьевич Ардзинба проработал многие годы и где сложился его научный авторитет как выдающегося исследователя истории и культуры Востока и Кавказа.

Мы рассматриваем сотрудничество научных учреждений Абхазии и России как стратегически важное направление. Оно не ограничивается академическими исследованиями, оно имеет огромное значение для сохранения исторической памяти, для формирования общих подходов к изучению кавказской проблематики, для передачи будущим поколениям ценностей, без которых невозможна полноценная жизнь ни одного народа.

Я уверен, что ваш форум станет площадкой для глубокого и содержательного обсуждения важнейших тем, связанных с историей, политикой и культурой народов Кавказа.

Пусть эти дискуссии помогут найти новые научные подходы, укрепят взаимопонимание между исследователями и станут вкладом в общее дело сохранения и развития богатого культурного наследия нашего региона.

Дорогие друзья!

Желаю вам интересных и плодотворных дискуссий, новых научных открытий и теплых впечатлений от пребывания в Абхазии.

Надеюсь, что гостеприимство нашей земли, ее природа, культура и общение с людьми оставят в вашей душе самые светлые воспоминания».

Об этом сообщает сайт главы государства.