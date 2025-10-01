ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 1 октября 2025. Абхазия-Информ . Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с делегацией Южной Осетии во главе с премьер-министром Константином Джуссоевым, прибывшей на праздничные торжества, посвященные празднованию 32 годовщины Дня Победы и Независимости. Во встрече приняли участие премьер-министр Владимир Делба и спикер Парламента Лаша Ашуба.

«Позвольте ещё раз поприветствовать вас и поблагодарить за братские отношения. Мы всегда ощущаем эту теплоту. Буквально недавно мы были в Цхинвале на праздновании 35-й годовщины Дня Республики Южная Осетия. Именно так, как братья, встречали нас осетины.

Праздник, который мы отмечали вчера вместе, – это главный государственный праздник для нашей страны и всего нашего народа. Это торжество достигнуто победой, ценой жизни тысяч наших соотечественников и добровольцев – людей, которые не остались в стороне от трагедии, произошедшей на нашей земле 33 года тому назад. Этот праздник священен для каждого из нас.

Для нас большая честь видеть рядом тех, кто разделяет наш праздник. Вам не понаслышке известно, что такое тяжёлые испытания. Мы всегда помним, что вы готовы встать рядом и поддержать нас в любой момент.

Хотел бы, чтобы вы от имени руководства и народа Абхазии передали нашу сердечную благодарность президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву и всему народу Южной Осетии.

Пользуясь случаем, мы передаём приглашение президенту Южной Осетии посетить Абхазию в любое удобное для него время», – сказал Бадра Гунба.

Президент Абхазии также отметил, что помимо исторически-братских отношений отрадно видеть активное развитие межгосударственных связей между странами. В качестве положительного примера Глава государства привёл подписание Соглашения о беспошлинной торговле, заключённого в рамках I Международного экономического форума «Южная Осетия. Горизонты инвестиций». Бадра Гунба подчеркнул, что его реализация положительно скажется на благосостоянии граждан обеих республик.

«Благодарю вас за тёплый приём. Нам искренне приятно находиться здесь, рядом с нашими братьями. Отрадно видеть, как активно развивается Абхазия. Мы всегда рядом. Наши народы едины в своём стремлении к процветанию и миру», – сказал Константин Джуссоев.

Премьер-министр Южной Осетии также передал президенту Абхазии и всему народу республики поздравления и искренние пожелания благополучия от имени президента Южной Осетии Алана Гаглоева.

Об этом сообщает сайт главы государства.