ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ XII МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ИСТОРИКОВ-КАВКАЗОВЕДОВ
Сухум. 1 октября 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба принял участие в открытии XII Международного форума историков-кавказоведов «Народы Кавказа в XVIII-XXI вв.: история, политика, культура».
Участников форума приветствовал президент Абхазии Бадра Гунба.
«80 лет назад, в год Великой Победы, родился человек, чьё имя золотыми буквами вписано в историю Абхазии, – первый президент Республики Абхазия, выдающийся учёный, национальный лидер Владислав Григорьевич Ардзинба.
Символично, что, родившись в год Победы над фашизмом, он стал символом Победы Абхазии в её Отечественной войне.
Третья юбилейная дата – 100-летие Абхазского института гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа Академии наук Абхазии. Это старейшее научное учреждение страны, сыгравшее важную роль в сохранении и развитии национальной культуры, языка и истории. Особое внимание мы уделяем участию в форуме наших российских коллег и учёных.
Мы особенно ценим присутствие представителей Института востоковедения Российской Академии Наук, где Владислав Григорьевич Ардзинба работал многие годы, где сложился его авторитет как выдающегося исследователя истории и культуры Востока и Кавказа.
Мы рассматриваем сотрудничество научных учреждений Абхазии и России как стратегически важное направление. Оно не ограничивается академическими исследованиями, но имеет огромное значение для сохранения исторической памяти, для формирования общих подходов и изучения кавказской проблематики, для передачи будущим поколениям ценностей, без которых невозможно полноценное существование ни одного народа», – сказал президент.
Об этом сообщает пресс-служба КМ.
