 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ XII МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ИСТОРИКОВ-КАВКАЗОВЕДОВ

Новости Среда, 01 октября 2025 17:02
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ XII МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ИСТОРИКОВ-КАВКАЗОВЕДОВ

Сухум. 1 октября 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба принял участие в открытии XII Международного форума историков-кавказоведов «Народы Кавказа в XVIII-XXI вв.: история, политика, культура».

Участников форума приветствовал президент Абхазии Бадра Гунба.

«80 лет назад, в год Великой Победы, родился человек, чьё имя золотыми буквами вписано в историю Абхазии, – первый президент Республики Абхазия, выдающийся учёный, национальный лидер Владислав Григорьевич Ардзинба.

Символично, что, родившись в год Победы над фашизмом, он стал символом Победы Абхазии в её Отечественной войне.

Третья юбилейная дата – 100-летие Абхазского института гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа Академии наук Абхазии. Это старейшее научное учреждение страны, сыгравшее важную роль в сохранении и развитии национальной культуры, языка и истории. Особое внимание мы уделяем участию в форуме наших российских коллег и учёных.

Мы особенно ценим присутствие представителей Института востоковедения Российской Академии Наук, где Владислав Григорьевич Ардзинба работал многие годы, где сложился его авторитет как выдающегося исследователя истории и культуры Востока и Кавказа.

Мы рассматриваем сотрудничество научных учреждений Абхазии и России как стратегически важное направление. Оно не ограничивается академическими исследованиями, но имеет огромное значение для сохранения исторической памяти, для формирования общих подходов и изучения кавказской проблематики, для передачи будущим поколениям ценностей, без которых невозможно полноценное существование ни одного народа», – сказал президент.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 01 октября 2025 17:05

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЖИТЕЛЬ АРМЕНИИ ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ВЫРАЩИВАНИИ ЗАПРЕЩЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.