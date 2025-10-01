ЖИТЕЛЬ АРМЕНИИ ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ВЫРАЩИВАНИИ ЗАПРЕЩЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Сухум. 1 октября 2025. Абхазия-Информ . Следственным отделом УВД по Гагрскому району объявлен в розыск гражданин Республики Армения, временно проживающий в Республике Абхазия Исраелян Вачаган Геворгович, 1974г.р. Он подозревается в незаконном хранении наркотического средства в особо крупном размере и возделывании наркосодержащих растений в крупном размере.

Преступления, вменяемые гражданину Исраелян раскрыли сотрудники уголовного розыска Гагрского управления внутренних дел совместно с оперативниками Цандрипшского отдела милиции того же РУВД, когда в ходе профмероприятий выявили плантацию растений конопли в с. Кацырхва.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по месту временного проживания Вачагана Исраелян, на приусадебном участке домовладения сотрудники милиции в присутствии представителя администрации села и граждан, приглашенных в качестве понятых, изъяли 175 растений вида «Конопля Южно-Краснодарская».

При исследовании в экспертно-криминалистическом центре МВД установлено, что все растения содержан наркотически активные компоненты и пригодны к применению в качестве сырья для изготовления наркотического средства «каннабис».

Так же, уже в спальной комнате домовладения было обнаружено и изъято наркотическое средство «каннабис», разложенное в различные емкости, общим весом более 295 граммов.

Приняты меры по установлению места нахождения и задержанию гражданина Исраелян. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении последнего по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 228 и ч. 3 ст. 223 УК РА проводит следственный отдел УВД по Гагрскому району.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.