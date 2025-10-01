 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ЗАВЕРШИЛИСЬ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ В РЕСПУБЛИКУ АБХАЗИЯ ПО «ЕДИНОМУ» БИЛЕТУ

Новости Среда, 01 октября 2025 16:44
Сухум. 1 октября 2025. Абхазия-Информ. 30 сентября АНО «Единая транспортная дирекция» Минтранса России завершила прямые смешанные (мультимодальные) перевозки в Республику Абхазия по «единому» билету, включающему комбинацию транспорта «поезд+автобус» и «самолет+автобус». За туристический сезон более 5 тыс. пассажиров воспользовались возможностью комфортного путешествия в популярные курортные города Абхазии.

География перевозок охватила пять ключевых направлений: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. Пицунда стала самым популярным направлением – 42% пассажиров. Интерес к курорту связан с его пляжами, историческими памятниками и развитой инфраструктурой. Гагра заняла второе место (30% пассажиров), привлекая гостей своими живописными набережными, субтропическим парком и активной курортной жизнью. В основном туристы отправлялись в Абхазию через железнодорожный вокзал Адлера – 94% пассажиров.

«Единый» билет позволил туристам существенно упростить процесс планирования путешествия благодаря своим преимуществам:

– единый транспортный документ на весь маршрут поездки с учетом всех видов транспорта;

– гарантированность перевозки по всему пути следования;

– максимально удобная стыковка между рейсами – сокращение времени, расстояния и количества пересадок;

– единоразовая оплата всего маршрута;

– обеспечение круглосуточного сопровождения пассажиров по отработанному Единой транспортной дирекцией стандарту (телефон круглосуточной горячей линии – 8 800 600-1-006);

– обеспечение безопасной перевозки пассажиров.

