ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ ЗАВЕРШИЛСЯ ПОБЕДОЙ КОМАНДЫ ИЗ ЧЕРКЕССКА

Сухум. 1 октября 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме, во дворце спорта имени С. В. Багапш, завершился традиционный открытый турнир по волейболу «Кубок города Сухум», приуроченный ко Дню Победы народа Абхазии в Великой Отечественной войне. Соревнования начались 27 сентября 2025 года и продолжались в течение шести дней, завершившись 2 октября. В турнире приняли участие девушки в возрасте от 2003 до 2006 годов рождения из городов Абхазии и Черкесска.