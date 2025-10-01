ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ ЗАВЕРШИЛСЯ ПОБЕДОЙ КОМАНДЫ ИЗ ЧЕРКЕССКА
Сухум. 1 октября 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме, во дворце спорта имени С. В. Багапш, завершился традиционный открытый турнир по волейболу «Кубок города Сухум», приуроченный ко Дню Победы народа Абхазии в Великой Отечественной войне. Соревнования начались 27 сентября 2025 года и продолжались в течение шести дней, завершившись 2 октября. В турнире приняли участие девушки в возрасте от 2003 до 2006 годов рождения из городов Абхазии и Черкесска.
Всего в соревнованиях приняли участие шесть команд: «Сухум», «Черкесск», «Гульрипш», «Цандрипш», «Гудаута» и «РДЮСШ-Игр».
Турнир проводился по системе кругового турнира. По итогам всех матчей победителем турнира стала команда из города Черкесск. Второе место заняла команда «Сухум», а третье место досталось команде «Гудаута».
Лучшим доигровщиком турнира была признана Виктория Ардзынба.
Лучшим защитником турнира стала Мира Гогохия.
Лучшим нападающим турнира была названа Александра Фенева.
Лучшими игроками турнира были признаны Арина Кация, Наиля Сарова и Софья
Радимашвили.
Тренирует команду города Сухум Олег Лакрба.