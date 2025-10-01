ЦВЗ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ АБХАЗИИ ОТКРЫЛСЯ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
Сухум. 1 октября 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба принял участие в церемонии открытия после реконструкции Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии.
«Сейчас мы вспоминаем, как в январе прошлого года нас оповестили о том, что произошла беда. Это стало большой трагедией для всего нашего народа. Мы понимали, что в результате пожара утрачена большая часть культурного наследия нашей республики – картины наших выдающихся художников. Сегодня очень важный день. Мы открываем двери нового здания Центрального выставочного зала Союза художников», – сказал Владимир Делба.
Премьер-министр поблагодарил строителей за проведенную работу и пожелал руководству Центрального выставочного зала успехов в работе.
На первом этаже Центрального выставочного зала открылась выставка шедевров российского искусства «Под южным небом», где впервые в Абхазии представлены шедевры русской живописи из собраний федеральных и региональных музеев.
На втором этаже в новом зале представлены работы современных абхазских художников.
Об этом сообщает пресс-служба КМ.