 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЦВЗ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ АБХАЗИИ ОТКРЫЛСЯ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

Новости Среда, 01 октября 2025 16:09
Оцените материал
(0 голосов)
ЦВЗ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ АБХАЗИИ ОТКРЫЛСЯ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

Сухум. 1 октября 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба принял участие в церемонии открытия после реконструкции Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии.

«Сейчас мы вспоминаем, как в январе прошлого года нас оповестили о том, что произошла беда. Это стало большой трагедией для всего нашего народа. Мы понимали, что в результате пожара утрачена большая часть культурного наследия нашей республики – картины наших выдающихся художников. Сегодня очень важный день. Мы открываем двери нового здания Центрального выставочного зала Союза художников», – сказал Владимир Делба.

Премьер-министр поблагодарил строителей за проведенную работу и пожелал руководству Центрального выставочного зала успехов в работе.

На первом этаже Центрального выставочного зала открылась выставка шедевров российского искусства «Под южным небом», где впервые в Абхазии представлены шедевры русской живописи из собраний федеральных и региональных музеев.

На втором этаже в новом зале представлены работы современных абхазских художников.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 01 октября 2025 16:13

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ С ВИЗИТОМ НАХОДИТСЯ ДЕЛЕГАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ ЗАВЕРШИЛСЯ ПОБЕДОЙ КОМАНДЫ ИЗ ЧЕРКЕССКА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.