ЦВЗ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ АБХАЗИИ ОТКРЫЛСЯ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

Сухум. 1 октября 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба принял участие в церемонии открытия после реконструкции Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии.

«Сейчас мы вспоминаем, как в январе прошлого года нас оповестили о том, что произошла беда. Это стало большой трагедией для всего нашего народа. Мы понимали, что в результате пожара утрачена большая часть культурного наследия нашей республики – картины наших выдающихся художников. Сегодня очень важный день. Мы открываем двери нового здания Центрального выставочного зала Союза художников», – сказал Владимир Делба.