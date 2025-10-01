 

июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
В АБХАЗИИ С ВИЗИТОМ НАХОДИТСЯ ДЕЛЕГАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Новости Среда, 01 октября 2025 16:00
В АБХАЗИИ С ВИЗИТОМ НАХОДИТСЯ ДЕЛЕГАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Сухум. 1 октября 2025. Абхазия-Информ. Делегация Нижегородской области во главе с губернатором Глебом Никитиным прибыла с визитом в Республику Абхазия. В составе делегации Нижегородской области – министр международных и межрегиональных связей Ольга Гусева, министр экологии и природных ресурсов Владимир Тужилин, министр туризма и промыслов Сергей Яковлев, представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов, первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода Сергей Егоров и почетный консул Республики Абхазия в Нижнем Новгороде Владимир Литвинчук.

В рамках программы состоялась встреча президента Республики Абхазия Бадры Гунба с нижегородской делегацией, в ходе которой глава региона представил потенциал области, а также ключевые направления двустороннего сотрудничества.

Бадра Гунба обратил внимание на значительный потенциал российско-абхазского сотрудничества, включая взаимодействие с Нижегородской областью.

«Мы ценим поддержку граждан России, добровольцев, которые в свое время встали на защиту нашей Родины. И в этом смысле для нас бесценна поддержка каждого, того, кто протянул нам руку помощи. Среди тех, кого мы благодарим за поддержку, – и Нижегородская область. Буквально в 2024 году было подписано соглашение между Нижним Новгородом и городом Сухумом о побратимстве. В текущем году мы провели немало совместных мероприятий. Уверен, что это позволит нам улучшить взаимодействие, нарастить товарооборот и ряд других ключевых показателей, которые очень важны в рамках нашего партнерства», – отметил Бадра Гунба.

В свою очередь, Глеб Никитин подтвердил заинтересованность региона в дальнейшем усилении сотрудничества с Абхазией.

Нижегородскую область и Республику Абхазия связывают давние дружественные связи. Отмечу, что в 2010 году мы заключили соглашение о сотрудничестве между правительством Нижегородской области и правительством Республики Абхазия. С особым почтением мы относимся к памяти о Сергее Васильевиче Багапше. В период его президентства связи нашего региона с Республикой Абхазия перешли на новый уровень. На территории Нижегородской области действует офис Почетного консула Республики Абхазия, который возглавляет Владимир Ильич Литвинчук. Ведется активная работа по укреплению взаимодействия нашего региона с Абхазией, в том числе в части образования. За 15 лет в нижегородских вузах прошли обучение порядка 200 студентов из Республики Абхазия», — сообщил Глеб Никитин.

Губернатор также подчеркнул важность сотрудничества в транспортной сфере.

«В рамках реализации программы по обновлению автобусного парка Республики Абхазия в течение 2019 года нижегородской стороной в Абхазию были поставлены 62 автобуса марки ПАЗ. Буквально в начале этого месяца передали в Абхазию несколько автомобилей для создания доступной среды маломобильным гражданам. С мая текущего года у нас запущено прямое авиасообщение по маршруту Нижний Новгород – Сухум – Нижний Новгород. У нижегородцев действительно большой интерес к отдыху в Абхазии. А мы, в свою очередь, ждём наших абхазских друзей на нижегородской земле», – сказал Глеб Никитин, отметив, что Нижний Новгород стал единственным муниципалитетом, который реализовал проект прямого авиасообщения с Сухумом.

Кроме того, он акцентировал внимание на развитии системы государственного управления: в июле 2025 года в регионе прошел второй модуль международной образовательной программы «Команда Абхазии» по теме «Инфраструктура и благоустройство», в рамках которого Нижегородскую область посетили около 20 представителей деловых, образовательных и культурных учреждений Республики Абхазия.

Также Глеб Никитин обсудил с Бадрой Гунба использование цифровых сервисов, вопросы кибербезопасности и пригласил на конференцию «ЦИПР-2026» – крупнейшую площадку, где формируются стратегические цели по цифровой трансформации стран.

Губернатор также отметил активное взаимодействие на уровне муниципалитетов.

«С 2011 года Сухум является городом-побратимом Нижнего Новгорода. В прошлом году глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и мэр Сухума Беслан Эшба актуализировали соглашение о развитии побратимских связей, а в феврале этого года определили план сотрудничества, включающий более 60 совместных мероприятий и проектов. В августе этого года в рамках празднования Дня основания Нижнего Новгорода было подписано соглашение о сотрудничестве между городской Думой Нижнего Новгорода и Сухумским городским Собранием. Кроме того, установлено побратимство между Арзамасом и Новым Афоном, а также Бором и Пицундой. Отдельно отмечу побратимство между нашими районами: Кстовским муниципальным округом и Гудаутским районом, Городецким муниципальным округом и Гагрским районом», – добавил Глеб Никитин.

Глава региона особо отметил взаимодействие между городами Нижний Новгород и Сухум. В рамках проведения Дней Нижнего Новгорода в Сухуме, который был организован нижегородским департаментом культуры и департаментом развития туризма и внешних связей в мае 2025 года состоялся Международный фестиваль городов-побратимов с использованием технологий виртуальной реальности «Мост дружбы Нижний Новгород – Сухум». В рамках проекта при поддержке нижегородской мэрии 14 общеобразовательных школ Сухума были оснащены комплектами демонстрационного VR-оборудования с доступом к образовательным трекам и специально разработанному виртуальному гиду «Мост дружбы». А ранее, в текущем месяце, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил о том, что новая VR-программа с экскурсиями по столице Приволжья и столице Абхазии начала внедряться в нижегородских школах.

Также глава региона уделил внимание культурно-образовательному и молодежному сотрудничеству: в мае-июне этого года в Сухуме прошли Дни Нижнего Новгорода, в которых приняли участие около 270нижегородских артистов, спортсменов и педагогов. Общее количество посетителей превысило 14 000 человек.

Нижегородская область также реализует социальные проекты, которые сегодня становятся примерами для тиражирования в других регионах – ресурсный центр «Дети в семье», центр наставничества «Хулиганодом». Международный инклюзивный форум лидеров социальных изменений «Территория ритма» нашёл продолжение в проекте «Ритм Абхазии», который прошел в Сухуме и объединил более 160 участников.

