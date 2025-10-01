ТИМУР АГРБА ДОЛОЖИЛ О ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКИ В СУХУМЕ

Сухум. 1 октября 2025. Абхазия-Информ . В Сухуме на улице Лакоба будет построен Дом национальной музыки. Он будет размещаться в доме, где раньше жила семья первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко. Решение о восстановлении здания и передаче его в дар Государственному оркестру народных инструментов имени Отара Хунцария было принято Сергеем Кириенко. Объект будет воссоздан за счет личных средств.

В один из приездов в Абхазию, чиновник побывал в селе Хуап Гудаутского района, пообщался с руководителем ансамбля, который также изготавливает музыкальные инструменты. Так родилась идея сделать в новом доме репетиционный, концертный зал и выставку национальных инструментов.

«Если сделать эксплуатируемую кровлю, то музыка с крыши будет звучать, конечно, великолепно», – отметил Сергей Кириенко во время обсуждения проекта строительства.

По словам Тимура Агрба, реконструкция идёт в рамках намеченных сроков.

«Для нас этот проект очень важен, принятое Вами решение о восстановлении объекта и передаче его госоркестру, позволит развивать это направление и популяризировать национальную абхазскую музыку.

Хочу отметить, что это изначально не просто строительная площадка – это имиджевый проект с богатой историей, здесь жила Ваша семья, Сергей Владиленович, которая соседствовала с народным писателем Абхазии Шалодией Аджинджал. Мы привлекли лучших специалистов для строительных работ, реализовывать которые будем согласно обозначенным срокам», – сказал глава Администрации города Сухум Тимур Агрба.

Архитектор Кама Кация изучила архивные документы, чтобы воссоздать здание в классическом стиле сухумской архитектуры XX века. Проект предусматривает бережное сохранение исторического наследия.

Сдать в эксплуатацию новый культурный центр планируется в конце 2026 года.

Государственный оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария был создан в 2016 году. В основе репертуара оркестра – национальные абхазские песни и мелодии. Художественный руководитель оркестра, заслуженный работник культуры – Денис Арухаа.

Оркестр играет на традиционных абхазских инструментах – ачамгур, апхиарца, аҩымаа, аҿырпын, ахымаа, адаул, а также на современных инструментах – электрогитаре, ударных и клавишных.

У оркестра не было своего репетиционного зала. Благодаря поддержке Сергея Кириенко у музыкантов появится свой Дом национальной музыки.