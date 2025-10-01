ПОДВЕЛИ ИТОГИ ДНЯ

«Нам очень приятно, что сегодня, вы вместе с нами разделили праздничные мероприятия и торжества. Сергей Владиленович, благодарю вас за ваш визит. Это очередной показатель того, что мы имеем союзнический, братский уровень взаимоотношений. В рамках сегодняшней нашей встречи мы говорили о тех проектах, которым мы дали старт ранее, обсудили ход их реализации», – отметил Бадра Гунба.

«Хочу всех ещё раз поздравить с Днём Победы и Независимости, с этим великим праздником. 32 года назад абхазский народ доказал всему миру своё мужество, свою волю, свою готовность отстаивать право на независимость, на свой выбор культуры, языка и своего будущего. Этот праздник – наш общий. Для меня большая честь быть в этот день в Сухуме.

Конечно, помимо праздничных мероприятий мы с Бадрой Зурабовичем успели обсудить и дальнейшие программы работы. Прошли посмотрели, как выполняются ранее достигнутые договорённости. Меня порадовало, что все работы идут в соответствии с графиком.

Хочу сказать спасибо всем ребятам из «Команды Абхазии», потому что они не просто предлагают интересные идеи, но и последовательно их реализовывают. У нас будет появляться всё большее количество и объектов, и событий, которые будут позволять людям, которые влюблены в Абхазию, приезжать сюда круглый год. Уверен, что это получится!» – заявил Сергей Кириенко.