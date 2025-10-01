 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОДВЕЛИ ИТОГИ ДНЯ

Новости Среда, 01 октября 2025 15:48
Оцените материал
(0 голосов)
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ДНЯ

Сухум. 1 октября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко подвели итоги дня.

«Нам очень приятно, что сегодня, вы вместе с нами разделили праздничные мероприятия и торжества. Сергей Владиленович, благодарю вас за ваш визит. Это очередной показатель того, что мы имеем союзнический, братский уровень взаимоотношений. В рамках сегодняшней нашей встречи мы говорили о тех проектах, которым мы дали старт ранее, обсудили ход их реализации», – отметил Бадра Гунба.

«Хочу всех ещё раз поздравить с Днём Победы и Независимости, с этим великим праздником. 32 года назад абхазский народ доказал всему миру своё мужество, свою волю, свою готовность отстаивать право на независимость, на свой выбор культуры, языка и своего будущего. Этот праздник – наш общий. Для меня большая честь быть в этот день в Сухуме.

Конечно, помимо праздничных мероприятий мы с Бадрой Зурабовичем успели обсудить и дальнейшие программы работы. Прошли посмотрели, как выполняются ранее достигнутые договорённости. Меня порадовало, что все работы идут в соответствии с графиком.

Хочу сказать спасибо всем ребятам из «Команды Абхазии», потому что они не просто предлагают интересные идеи, но и последовательно их реализовывают. У нас будет появляться всё большее количество и объектов, и событий, которые будут позволять людям, которые влюблены в Абхазию, приезжать сюда круглый год. Уверен, что это получится!» – заявил Сергей Кириенко.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 01 октября 2025 15:54

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОСЕТИЛИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ТИМУР АГРБА ДОЛОЖИЛ О ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКИ В СУХУМЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.