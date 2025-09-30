 

БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОСЕТИЛИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Новости Вторник, 30 сентября 2025 21:55
БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОСЕТИЛИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Сухум. 30 сентября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко посетили отремонтированное здание Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии.

Официальное открытие Центрального выставочного зала состоится 1 октября.

Торжественное событие приурочат к открытию масштабной выставки «Под южным небом», которая представит работы абхазских и российских художников.

В рамках визита Сергеем Кириенко был преподнесен художественный подарок – картина известного абхазского художника Леварсы Бутба «Абраскил», символизирующая глубокую связь с культурным наследием и историей народа Абхазии.

Капитальный ремонт выставочного зала позволит создать современное музейное пространство, соответствующее международным стандартам, и откроет новые возможности для демонстрации богатой национальной художественной коллекции.

