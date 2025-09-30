 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ОБСУДИЛИ ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКИ

Новости Вторник, 30 сентября 2025 21:48
Оцените материал
(0 голосов)
БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ОБСУДИЛИ ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКИ

Сухум. 30 сентября 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме на улице Лакоба будет построен Дом национальной музыки. Решение о восстановлении здания, в котором ранее жила семья первого замруководителя Администрации президента России Сергея Кириенко, было принято им лично – объект будет воссоздан за счет личных средств и передан Государственному оркестру народных инструментов имени Отара Хунцария.

По словам Бадры Гунба, архитекторы провели большую работу по изучению архивных документов, чтобы воссоздать облик здания в классическом стиле сухумской архитектуры XX века. Проект предусматривает бережное сохранение исторического наследия.

По проекту архитектора Камы Кация, на первом этаже разместится выставочный зал с образцами национальных музыкальных инструментов. Второй этаж займут мастерские и репетиционный зал, приспособленный для проведения камерных концертов.

«Если сделать эксплуатируемую кровлю, то музыка с крыши будет звучать, конечно, великолепно», – отметил Сергей Кириенко во время обсуждения проекта строительства

Сдать объект планируется в конце 2026 года. Новый культурный центр станет важным местом сохранения и развития музыкальных традиций народов Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 30 сентября 2025 22:22

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЕТИЛ СУХУМСКУЮ ШКОЛУ ИМ. А. ПУШКИНА БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОСЕТИЛИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.