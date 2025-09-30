БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ОБСУДИЛИ ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКИ

Сухум. 30 сентября 2025. Абхазия-Информ . В Сухуме на улице Лакоба будет построен Дом национальной музыки. Решение о восстановлении здания, в котором ранее жила семья первого замруководителя Администрации президента России Сергея Кириенко, было принято им лично – объект будет воссоздан за счет личных средств и передан Государственному оркестру народных инструментов имени Отара Хунцария.

По словам Бадры Гунба, архитекторы провели большую работу по изучению архивных документов, чтобы воссоздать облик здания в классическом стиле сухумской архитектуры XX века. Проект предусматривает бережное сохранение исторического наследия.

По проекту архитектора Камы Кация, на первом этаже разместится выставочный зал с образцами национальных музыкальных инструментов. Второй этаж займут мастерские и репетиционный зал, приспособленный для проведения камерных концертов.

«Если сделать эксплуатируемую кровлю, то музыка с крыши будет звучать, конечно, великолепно», – отметил Сергей Кириенко во время обсуждения проекта строительства

Сдать объект планируется в конце 2026 года. Новый культурный центр станет важным местом сохранения и развития музыкальных традиций народов Абхазии.