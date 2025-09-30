 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЕТИЛ СУХУМСКУЮ ШКОЛУ ИМ. А. ПУШКИНА

Вторник, 30 сентября 2025
ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЕТИЛ СУХУМСКУЮ ШКОЛУ ИМ. А. ПУШКИНА

Сухум. 30 сентября 2025. Абхазия-Информ. Губернатор Московской области Андрей Воробьев побывал в средней школе №2 им. А. Пушкина и пообщался с директором Ириной Повирскер. Российского чиновника сопровождали вице-президент Беслан Бигвава, руководитель Администрации президента Беслан Эшба, министр просвещения Хана Гунба, заместитель главы Администрации Сухума Астамур Ашуба.

При ознакомительном посещении сухумской русской школы Андрей Воробьев поинтересовался процессом обучения, программами, по которым учатся школьники, укомплектованностью преподавательским составом и оснащенностью технической базой.

Директор школы Ирина Повирскер рассказала историю школы, носящую имя Александра Пушкина, также провела гостя по классам, отметив, что учебное заведение после войны восстановлено и капитально отремонтировано при российской финансовой помощи.

