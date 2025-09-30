ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЕТИЛ СУХУМСКУЮ ШКОЛУ ИМ. А. ПУШКИНА

Сухум. 30 сентября 2025. Абхазия-Информ . Губернатор Московской области Андрей Воробьев побывал в средней школе №2 им. А. Пушкина и пообщался с директором Ириной Повирскер. Российского чиновника сопровождали вице-президент Беслан Бигвава, руководитель Администрации президента Беслан Эшба, министр просвещения Хана Гунба, заместитель главы Администрации Сухума Астамур Ашуба.

При ознакомительном посещении сухумской русской школы Андрей Воробьев поинтересовался процессом обучения, программами, по которым учатся школьники, укомплектованностью преподавательским составом и оснащенностью технической базой.

Директор школы Ирина Повирскер рассказала историю школы, носящую имя Александра Пушкина, также провела гостя по классам, отметив, что учебное заведение после войны восстановлено и капитально отремонтировано при российской финансовой помощи.