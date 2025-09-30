В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛА ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ
Сухум. 30 сентября 2025. Абхазия-Информ. В Абхазию, при посредничестве посла по особым поручениям МИДа Абхазии Витто Гриттани, прибыла делегация из Италии, для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы и Независимости.
В составе делегации есть шахматисты, которые примут участие в праздничном турнире. Массимо Варини – президент академии шахмат г. Триеста, Джорджио Дески – председатель общественной организации г. Триеста и Рауль Фа Освальд – шахматист ФИДЕ.
В январе 2026 года президент академии шахмат г. Триеста приглашает представителей абхазских шахматистов посетить Италию с ответным визитом, посвященный миру и дружбе.
Федерация шахмат Абхазии приглашает журналистов для освещения данного спортивного мероприятия 2 октября в 11:00 часов.
Последнее от Super User
- БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОСЕТИЛИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
- БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ОБСУДИЛИ ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКИ
- ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЕТИЛ СУХУМСКУЮ ШКОЛУ ИМ. А. ПУШКИНА
- В СТОЛИЦЕ ПОЯВИТСЯ «СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»
- БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ ХОД РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СКВЕРА В НОВОМ РАЙОНЕ