В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛА ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ

Сухум. 30 сентября 2025. Абхазия-Информ . В Абхазию, при посредничестве посла по особым поручениям МИДа Абхазии Витто Гриттани, прибыла делегация из Италии, для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы и Независимости.

В составе делегации есть шахматисты, которые примут участие в праздничном турнире. Массимо Варини – президент академии шахмат г. Триеста, Джорджио Дески – председатель общественной организации г. Триеста и Рауль Фа Освальд – шахматист ФИДЕ.

В январе 2026 года президент академии шахмат г. Триеста приглашает представителей абхазских шахматистов посетить Италию с ответным визитом, посвященный миру и дружбе.

Федерация шахмат Абхазии приглашает журналистов для освещения данного спортивного мероприятия 2 октября в 11:00 часов.