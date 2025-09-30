В СТОЛИЦЕ ПОЯВИТСЯ «СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»

Сухум. 30 сентября 2025. Абхазия-Информ. В Абхазии состоялась передача автомобилей для проекта Команды Абхазии – «Социальное такси». Министр социального обеспечения Таиф Аджба отметил, что Нижегородская область передала три оборудованные машины, предназначенные для людей с ограниченными возможностями.