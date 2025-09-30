 

В СТОЛИЦЕ ПОЯВИТСЯ «СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»

Вторник, 30 сентября 2025 18:47
В СТОЛИЦЕ ПОЯВИТСЯ «СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»

Сухум. 30 сентября 2025. Абхазия-Информ. В Абхазии состоялась передача автомобилей для проекта Команды Абхазии – «Социальное такси». Министр социального обеспечения Таиф Аджба отметил, что Нижегородская область передала три оборудованные машины, предназначенные для людей с ограниченными возможностями.

«Эти машины будут использоваться по их целевому назначению для людей с ограниченными возможностями. Я думаю, что для такой категории граждан это будет большая поддержка и помощь со стороны нашего государства», – сообщил он.

Помощник председателя Сухумского городского собрания Тимур Чанба поздравил народ Абхазии с Днем Победы и отметил, что проблема данного проекта существовала около 20 лет, но благодаря поддержке «Команды Абхазии» и Нижнего Новгорода удалось реализовать этот важный проект.

«Этот проект будет работать на благо народа Абхазии и гостей республики», – сказал Чанба.

