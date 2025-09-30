 

БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ ХОД РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СКВЕРА В НОВОМ РАЙОНЕ

Новости Вторник, 30 сентября 2025 18:34
БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ ХОД РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СКВЕРА В НОВОМ РАЙОНЕ

Сухум. 30 сентября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко оценили ход работ по комплексному благоустройству сквера в Новом районе Сухума, который реконструируется при поддержке администрации города Нижний Новгород.

Строительные работы на объекте планируется завершить до 20 ноября 2025 года. Проект является частью активного развития межрегионального сотрудничества между субъектами России и Республикой Абхазия.

Сергей Кириенко в ходе осмотра отметил, что район является достаточно густонаселённым и важно иметь людям возможность в праздник выходить на улицу и собираться на большой зелёной площадке.

Жители Нового района благодарят президента Российской Федерации Владимира Путина за всестороннюю помощь и поддержку, которую Россия оказывает Абхазии.

