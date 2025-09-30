АБХАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ ВКЛЮЧЕН В РОССИЙСКУЮ ГРАНТОВУЮ ПРОГРАММУ

Директор музея, Герой Абхазии Мзия Бейя, провела экскурсию для Бадры Гунба и Сергея Кириенко.

После посещения музея Сергей Кириенко объявил об участии музея в российской грантовой программе, которая поддержит учреждение в обновлении и дальнейшей работе. Соответствующее поручение будет отдано в ближайшее время. Руководство музея выразило большую благодарность за это решение.