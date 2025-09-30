 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АБХАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ ВКЛЮЧЕН В РОССИЙСКУЮ ГРАНТОВУЮ ПРОГРАММУ

Новости Вторник, 30 сентября 2025 18:09
Оцените материал
(0 голосов)
АБХАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ ВКЛЮЧЕН В РОССИЙСКУЮ ГРАНТОВУЮ ПРОГРАММУ

Сухум. 30 сентября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко посетили Государственный музей боевой славы имени Владислава Ардзинба.

Директор музея, Герой Абхазии Мзия Бейя, провела экскурсию для Бадры Гунба и Сергея Кириенко.

После посещения музея Сергей Кириенко объявил об участии музея в российской грантовой программе, которая поддержит учреждение в обновлении и дальнейшей работе. Соответствующее поручение будет отдано в ближайшее время. Руководство музея выразило большую благодарность за это решение.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 30 сентября 2025 18:34

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ С ДНЕМ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ БАДРА ГУНБА СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ ХОД РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СКВЕРА В НОВОМ РАЙОНЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.