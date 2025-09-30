АБХАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ ВКЛЮЧЕН В РОССИЙСКУЮ ГРАНТОВУЮ ПРОГРАММУ
Сухум. 30 сентября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко посетили Государственный музей боевой славы имени Владислава Ардзинба.
Директор музея, Герой Абхазии Мзия Бейя, провела экскурсию для Бадры Гунба и Сергея Кириенко.
После посещения музея Сергей Кириенко объявил об участии музея в российской грантовой программе, которая поддержит учреждение в обновлении и дальнейшей работе. Соответствующее поручение будет отдано в ближайшее время. Руководство музея выразило большую благодарность за это решение.
Последнее от Super User
- БАДРА ГУНБА СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ ХОД РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СКВЕРА В НОВОМ РАЙОНЕ
- БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ С ДНЕМ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ
- ДАН СТАРТ РЕКОНСТРУКЦИИ СУХУМСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
- «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В СУХУМЕ: КОГДА ПАМЯТЬ ИДЁТ ПО УЛИЦАМ
- ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ С ДНЕМ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ