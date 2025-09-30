Сухум. 30 сентября 2025. Абхазия-Информ . Президент Бадра Гунба поздравил народ Абхазии с Днем Победы и Независимости, выступая на военном параде в честь 32-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

Дорогие ветераны!

Уважаемые гости, дорогие соотечественники!

Сегодня мы собрались у священного Мемориала, чтобы отметить самый главный и священный праздник в новейшей истории Абхазии – День Победы и Независимости. Это не просто дата в календаре. Для каждой семьи это день памяти и гордости, день, который стал символом мужества, безграничной любви к Отечеству. Победа досталась нам дорогой ценой. Тысячи лучших сыновей и дочерей Абхазии отдали свои жизни за независимость Родины.

Наша свободная земля пропитана их кровью, имена Героев навсегда останутся в исторической памяти народа Абхазии. Мы не можем говорить о нашей Победе, не вспоминая тех, кто стал её символами. Это первый президент и национальный лидер Владислав Григорьевич Ардзинба. В самые сложные для нашего народа дни рядом с Владиславом Ардзинба стояли военный стратег, талантливый полководец Султан Сосналиев, отважный генерал Сергей Дбар и другие командиры.

Я прошу почтить память всех, кто отдал жизнь за Родину минутой молчания.

Минута молчания.

Рядом с нашими бойцами плечом к плечу сражались тысячи добровольцев. Они приезжали в Абхазию из братских республик Северного Кавказа, Юга России и других уголков, чтобы разделить с нами тяготы войны. Они шли не ради славы или наград – они шли ради справедливости, ради братства, ради самой идеи свободы. Сотни из них сложили головы за свободу Апсны. Сегодня мы искренне приветствуем их боевых друзей, родных и близких, кто в эти праздничные дни приехал в Абхазию. Мы навсегда сохраним в памяти трагедию 14 декабря, когда над горным селом Лата оккупанты сбили вертолет с женщинами, детьми и стриками. Мы не забудем зверское отношение к нашим бойцам во время Мартовского наступления, и многие другие трагические страницы войны. Не забудем и не простим. Эти испытания лишь закалили наш дух и сделали Победу ещё более значимой.

Сегодня, спустя годы, мы ясно понимаем – борьба за независимость не завершена. Она продолжается в новой форме. К сожалению, соседняя Грузия по-прежнему не отказывается от реваншистских планов, что подтверждается ее отказом подписать соглашение о неприменении силы и риторикой её политиков. Но Абхазия твёрдо заявляет: мы будем защищать свою землю и не позволим никому вновь посягнуть на нашу свободу. Для этого мы укрепляем армию и развиваем военно-техническое сотрудничество с нашим главным союзником – Российской Федерацией.

Сегодня хочу выразить особые слова благодарности президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за неизменную поддержку Абхазии и нашего народа.

Хочу адресовать слова признательности первому заместителю руководителя Администрации президента России Сергею Владиленовичу Кириенко, который сегодня вместе с нами. Ваше присутствие – это знак уважения и дружбы.

Вместе с нами этот праздник отмечает делегация братской Республики Южная Осетия во главе с премьер-министром Константином Хасановичем Джуссоевым.

Совсем недавно мы вместе праздновали в Цхинвале 35-летие образования Республики Южная Осетия, и это ещё раз доказывает: мы рядом и в трудные, и в радостные дни. Сегодня Абхазия уверенно развивается, укрепляет международные связи, развивает экономику, создаёт новые рабочие места и возможности для своих граждан.

Но самое важное – это наше единство. Только сохраняя его, мы сможем обеспечить достойное будущее для наших детей. Каждый из нас несёт личную ответственность за судьбу страны, чтобы то, ради чего сложили головы наши отцы, братья и сёстры, было достойно продолжено в деле строительства и развития независимого абхазского государства.

Мы обязаны это сделать во имя памяти тех, кто отдал жизнь за свободу Абхазии.

Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днем великой Победы! Мира и благополучия каждой семье, пусть процветает наша любимая Родина.

Да здравствует независимая Абхазия! Шьардаамҭа Аҧсынра!»