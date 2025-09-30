ДАН СТАРТ РЕКОНСТРУКЦИИ СУХУМСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

Сухум. 30 сентября 2025. Абхазия-Информ . В День Победы и Независимости дан старт реконструкции Набережной диоскуров в Сухуме. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко между праздничными мероприятиями посетили «Брехаловку».

В неформальной обстановке было подписано официальное соглашение о начале комплексной реконструкции набережной Сухума и продолжено обсуждение проектов по развитию городской инфраструктуры, а также других совместных проектов.

Ранее в кафе были установлены новые столы и лавочки – подарок от Сергея Кириенко. Горожане и владельцы заведения оценили внимание к «Брехаловке» и выразили благодарность за обновление.